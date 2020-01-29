 Верховный суд РФ сообщил об иске экс-главы Чувашии к Путину | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2020

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Россия

Верховный суд РФ сообщил об иске экс-главы Чувашии к Путину

Владимир Путин в январе отрешил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Тот намерен оспорить президентский указ в Верховном суде. Первое заседание назначено на 30 июня.

Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Михаил Игнатьев (фото из архива)

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд иск к президенту России Владимиру Путину. Он пытается оспорить указ главы государства о своем досрочном отрешении от должности. Первое заседание по делу назначено на 30 июня, сообщила пресс-служба суда во вторник, 26 мая.

Михаил Игнатьев был отрешен от должности главы региона 29 января в связи с утратой доверия президента. Игнатьев руководил республикой более девяти лет, с 28 июля 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев, который своим указом отправил в отставку правительство региона.

В январе 2020 года Игнатьев дважды появлялся в скандальных новостях. Сначала широко обсуждалось его высказывание о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Глава Чувашии позднее извинился и объяснил, что его неправильно поняли.

Затем в интернете появилась видео, на котором Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарной техники и заставил одного из них подпрыгнуть за ключами. Пресс-секретарь Игнатьева тогда сказал, что это была "дружеская пикировка" двух давно знакомых людей. Однако в МЧС этого не поняли, министр Евгений Зиничев осудил поведение главы республики. Спустя несколько дней партия "Единая Россия" рассмотрела поведение Игнатьева и решила исключить его из своих рядов.

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