Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию на оправдание христианки

В Пакистане Верховный суд подтвердил вынесенный в октябре прошлого года оправдательный вердикт в отношении католички Асии Биби, приговоренной в 2010 году к смертной казни. Апелляция, которую исламисты подали на первое решение высшей судебной инстанции, отклонена, заявил во вторник, 29 января, председатель суда Асиф Саид Хоса.

Ожидается, что теперь Биби будет позволено выехать за границу и она будет ходатайствовать об убежище в одной из страны Европы или Северной Америки.

Неожиданный оправдательный приговор

51-летняя мать пятерых детей Асия Биби ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. В июне 2009 года Биби работала в поле вместе с мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

В конце октября Верховный суд Пакистана неожиданно для многих оправдал Асию Биби, после чего в стране вспыхнули массовые протесты исламистов. Муж Биби признался, что опасается за безопасность супруги, и попросил для семьи убежища в США, Великобритании или Канаде. Вынеся первый оправдательный приговор, Верховный суд запретил женщине покидать Пакистан.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

