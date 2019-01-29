 Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию на оправдание христианки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию на оправдание христианки

Попытка исламистов добиться наказания пакистанской католички по делу о богохульстве провалилась. Ожидается, что окончательно оправданная Асия Биби сможет выехать за границу и просить убежище.

Здание Верховного суда Пакистана в Исламабаде

Здание Верховного суда Пакистана в Исламабаде

В Пакистане Верховный суд подтвердил вынесенный в октябре прошлого года оправдательный вердикт в отношении католички Асии Биби, приговоренной в 2010 году к смертной казни. Апелляция, которую исламисты подали на первое решение высшей судебной инстанции, отклонена, заявил во вторник, 29 января, председатель суда Асиф Саид Хоса.

Контекст

Теракт в Лахоре и протесты религиозных фанатиков в Исламабаде - звенья одной цепи. Переход власти в Пакистане в руки радикальных исламистов - вопрос времени, полагают эксперты. (29.03.2016)

Целью исламских экстремистов в Пакистане вновь стала элита страны. Ужесточение законов не искоренит терроризм без открытой дискуссии в пакистанском обществе, считает Флориан Вайганд. (21.01.2016)

Ожидается, что теперь Биби будет позволено выехать за границу и она будет ходатайствовать об убежище в одной из страны Европы или Северной Америки.

Неожиданный оправдательный приговор

51-летняя мать пятерых детей Асия Биби ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. В июне 2009 года Биби работала в поле вместе с мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

В конце октября Верховный суд Пакистана неожиданно для многих оправдал Асию Биби, после чего в стране вспыхнули массовые протесты исламистов. Муж Биби признался, что опасается за безопасность супруги, и попросил для семьи убежища в США, Великобритании или Канаде. Вынеся первый оправдательный приговор, Верховный суд запретил женщине покидать Пакистан.

Смотрите также:

  • Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 04:46
Now live
04:46 мин

Как наказывать за оскорбление религиозных чувств?

 

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Малала Юсуфзай - самый молодой лауреат Нобелевской премии мира  

Как наказывать за оскорбление религиозных чувств?  

Нападение на полицейское училище в Пакистане  

Также по теме

Pakistan | Protest nach Aufhebung von Todesstrafe für christliche Frau in Islamabad

Оправданной в Пакистане христианке запрещено покидать страну 03.11.2018

Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор христианке Асии Биби. Исламисты парализовали страну протестами. Правозащитники критикуют соглашение, которое власти заключили с исламистами.

Pakistan Asia Bibi 2010

Оправданная в Пакистане христианка хочет приехать в Германию 11.11.2018

По словам адвоката Асии Биби, его подзащитная хотела бы приехать в ФРГ. Власти Германии готовы принять Биби и ее семью, пишет немецкий еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на МИД ФРГ.

Pakistan Proteste nach Freispruch Asia Bibi

В Пакистане исламисты протестуют против оправдания христианки 01.11.2018

Христианку Асию Биби приговорили к смертной казни "за богохульство". Верховный суд Пакистана отменил этот приговор, но исламисты парализовали страну акциями протеста.

Реклама

Самые читаемые

Сибирская торговая сеть выходит на немецкий рынок  

Как и с кем живут немцы  

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно