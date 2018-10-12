 Верховный суд непризнанной Абхазии отменил итоги президентских выборов | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2020

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Европа

Верховный суд непризнанной Абхазии отменил итоги президентских выборов

Суд признал второй тур президентских выборов несостоявшимся, а итоговые протоколы ЦИК республики недействительными. В Абхазии должны пройти повторные выборы.

Участники второго тура президентских выборов в Абхазии (Фото из архива)

Участники второго тура президентских выборов в Абхазии (Фото из архива)

Кассационная коллегия Верховного суда непризнанной республики Абхазия в пятницу, 10 января, признала несостоявшимся второй тур прошедших осенью в республике президентских выборов, а итоговые протоколы Центризбиркома республики недействительными.  Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Суд также постановил назначить повторные выборы президента в установленные конституцией сроки.

Контекст

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Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта. Жанна Немцова встретилась с легендарным актером в Тбилиси. (20.06.2018)

Глава Совбеза Абхазии подтвердил факт захвата оружия. По его словам, штурм захваченного здания администрации президента не планируется, но и не исключен. (10.01.2020)

Как сообщает агентство "Апсны", сторонники оппозиции приветствовали это решение бурными аплодисментами. В свою очередь представители действующего президента Рауля Хаджимбы заявили, что решение будет обжаловано.

Вопрос большинства

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 8 сентября 2019 года. 9 сентября ЦИК республики объявил о победе Рауля Хаджимбы, который набрал 47,39 процента голосов, опредив  лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа на 1,22 процента. Сразу же после оглашения итогов голосования девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися. Они заявили, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, напоминает интернет-издание "Кавказский узел".

На фоне конфликта

Решение Верховного суда об отмене результатов второго тура президентских выборов принято на фоне резко обострившегося гражданского противостояния в республике. Накануне перед зданием администрации президента Абхазии собрались около тысячи сторонников оппозиции. Они требовали его отставки, а также проведения новых выборов. Позднее оппозиционеры захватили здание и завладели, имеющимся в нем оружием.

Вечером того же дня парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе добровольно сложить с себя полномочия главы государства для стабилизации обстановки. В ответ президент заявил, что останется на своем посту, а происходящее в Сухуми в его администрации назвали "попыткой госпереворота".

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