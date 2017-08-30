 Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США

В США украинского олигарха хотят судить по обвинению в коррупции. Окончательное решение по поводу экстрадиции Фирташа примет министр юстиции Австрии Яблонер.

Дмитрий Фирташ

Верховный суд Австрии во вторник, 25 июня, поддержал решение об удовлетворении запроса США об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа с целью привлечения его к ответственности по обвинению в коррупции.

Контекст

Выдача украинского миллиардера Дмитрия Фирташа США может стать серьезной проблемой не только для Петра Порошенко, но и для Владимира Путина, пишет Сергей Руденко в специальном комментарии для DW. (23.02.2017)

Антикоррупционная прокуратура Испании недовольна решением венского суда отказать ей в выдаче Дмитрия Фирташа. Какие меры в отношении украинского олигарха она намерена принять? (13.09.2017)

В 2013 году большое жюри в США предъявило Фирташу, а также одному из депутатов индийского парламента и еще четырем фигурантам обвинение в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей.

Последнее слово - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии подтвердил решение об экстрадиции Фирташа в США через несколько дней после того, как федеральный судья в Чикаго отверг ходатайство об отмене постановления большого жюри.

Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году. Суд низшей инстанции уже одобрил его экстрадицию в США. Украинский олигарх отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что у США нет юрисдикции для привлечения к суду за предполагаемые преступления, совершенные в Индии.

Окончательное решение по поводу экстрадиции Фирташа в США примет министр по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Sporthotel в Земмеринге

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Sporthotel в Земмеринге

    Sporthotel в курортном городке Земмеринг с 2013 года принадлежит украинским инвесторам из Panhans Holding Group GmbH. Эта группа владеет в Земмеринге всего четырьмя отелями.

  • Ringhotel в Земмеринге

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Проблемная инвестиция Ringhotel

    До сих пор инвестиции украинцев в Земмеринге были провальными, принеся за пять лет многомиллионные убытки. Ringhotel, так же как и санаторий, который также выкупили инвесторы из Украины, некоторое время назад закрылся как нерентабельный.

  • Гранд отель Панханс

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    "Гранд-отель Панханс"

    Grand Hotel Panhans - самый большой из четырех отелей, которые приобрели украинцы в Земмеринге. В связи с его покупкой в 2012 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег. Украинские инвестиции связаны с владельцами горнолыжного курорта Буковель.

  • Отель Prinz Eugen

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Отель Prinz Eugen

    Инвестируют в отельный бизнес и другие украинцы. Prinz Eugen - один из двух отелей в Вене, которые принадлежат группе выходцев из Донецка. Совладелицей отеля является Светлана Емельянова - бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. За отель украинцы заплатили 4,5 миллиона евро. На момент ег.о покупки в 2012 году супруги еще были в браке.

  • Отель Kavalier

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Отель Kavalier

    Еще 4,5 млн Светлана Емельянова и партнеры потратили на покупку отеля Kavalier - тоже в декабре 2012 года. В 2015 году Лихтенштейн заморозил 13 млн швейцарских франков на счетах Емельяновой по подозрению в отмывании денег. Лихтенштейнцы допускали, что деньги связаны с незаконной деятельностью судьи Емельянова. Впрочем, украинская прокуратура не предоставила доказательств и счета разморозили.

  • Вилла, которую семья Клюевых снимает в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Имение Клюевых

    Бывший депутат от Партии регионов Сергей Клюев с семьей владеет жильем в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены. Формально Клюевы снимают эту виллу площадью в 558 кв. метров у компании GBM Handels- und Vertretungs GmbH, которая входила в группу компаний Клюевых SLAV.

  • Дом в венском жилом комплексе, купленный депутатом от Партии регионов Алексеем Азаровым

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Квартирный вопрос: Азаров покупает квариру Клюева

    В 2010 году подконтрольная Клюеву компания GBM продала за 650 тысяч евро дом в этом венском жилом комплексе другому депутату от Партии регионов - Алексею Азарову.

  • Вилла в районе Дёблинг, оформленная на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Вилла Азарова-младшего

    Как и другая недвижимость Алексея Азарова, эта вилла в уютном районе Дёблинг оформлена на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна. Азаров заплатил за дом 2,1 миллиона евро. В 2016 году, по сообщениям австрийской прессы, вилла продавалась за 5 миллионов евро. Впрочем, согласно документам, до сих пор не продана.

  • Бывший земельный участок Азарова-младшего

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Бывший участок Азарова

    К вилле Азарова-младшего на Штрельгассе в Вене примыкает участок в 12 соток на улице Цукеркандльгассе, который также ему принадлежал. Ранее здесь было старинное имение. В 2015 году, как только с сына экс-премьера Украины сняли санкции ЕС, он продал его. Новые владельцы снесли дом и строят здесь комплекс на 12 квартир. Еще несуществующее жилье уже частично продано, квартиры стоят до 1,4 млн евро.

  • Земельный участок под Веной

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Лакомые куски для риэлторов

    В престижных, тихих и зеленых районах Вены земельные участки - лакомые куски для торговцев недвижимостью. На этом месте до недавнего времени стоял старинный дом, находившийся во вполне пристойном состоянии. Его выкупила фирма, которая специализируется на продаже венских квартир богачам из Восточной Европы, и... снесла. Очевидно, в скором времени здесь появится многоквартирный дом.

  • Доме на Вурцингергассе в Вене

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    "Газовая" недвижимость Азарова-Курченко

    Три квартиры в этом доме на Вурцингергассе также принадлежали Азаровым. В 2015 году недвижимость оформили на фирму Geolog Gas- and Oil Trading, в управлении которой с 2016 года находится сеть газовых заправок в Германии. Ранее они принадлежали Алексею Азарову и "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко. Сегодня владелец заправок и недвижимости - партнер Курченко Константин Пивоваров.

  • Здание в самом центре Вены, долгое время принадлежавшее Дмитрию Фирташу

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Сделка на 20 миллионов евро

    Это здание в самом центре Вены долгое время принадлежало миллиардеру Дмитрию Фирташу. Несколько лет назад он продал эту недвижимость за 20,5 миллиона евро. После ремонта почти все квартиры в доме раскупили зажиточные украинцы и россияне. Одна из последних свободных квартир площадью 250 кв. метров стоит 3,5 миллиона евро.

  • Вилла в венском районе Хитцинг

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Жилье Дмитрия Фирташа

    Сам Фирташ, по данным австрийских СМИ, живет на этой вилле в 1300 квадратов в районе Хитцинг, недалеко от императорского дворца и парка Шёнбрунн. Владелец виллы подтвердил: ее арендует супруга олигарха Лада Фирташ. В 2009 году инвестор купил дом за 4,5 миллиона евро у Рахата Алиева, экс-зятя президента Казахстана. Несколько лет назад роскошно оборудованная вилла продавалась за 25 миллионов евро.

  • Здании в промзоне на окраине Вены

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Неприметные фирмы, анонимная недвижимость

    Украинцы владеют сотнями фирм в Австрии. Многие созданы именно для оформления прав собственности на недвижимость. Показательны несколько фирм, зарегистрированных в этом неприметном здании в промзоне на окраине Вены. Основателем и директором является украинец Виктор Б. Настоящие владельцы прячутся за офшорами в Белизе и на Кипре. В недвижимость через фирмы-фантомы вложено около 20 миллионов евро.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 03:04

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке (03.04.2019)

 

Контекст

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

Украинские олигархи, политики и даже судьи или их семьи охотно вкладывают в австрийскую недвижимость. Примеров того, как деньги известных украинцев оказались в Австрии - галерее DW. (18.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке (03.04.2019)  

Дмитрий Фирташ: главная цель - вернуть офшорный бизнес домой  

Геофактор 04.03.2015: План Фирташа для Украины  

Также по теме

Wien Österreich Prozess Dimitro Firtasch

Австрия не будет экстрадировать украинского олигарха 30.08.2017

Испания выдала европейский ордер на арест украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Но суд в Вене не нашел оснований для экстрадиции магната, подозреваемого в многочисленных преступлениях.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Одно название? С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы 29.05.2019

Партия Владимира Зеленского хочет победить на внеочередных парламентских выборах, создать крупнейшую фракцию и сформировать правительство. Но ни партийного списка, ни программы у нее еще нет.

Wien Österreich Prozess Dimitro Firtasch

Испанцы недовольны решением Австрии не выдавать олигарха Фирташа 13.09.2017

Антикоррупционная прокуратура Испании недовольна решением венского суда отказать ей в выдаче Дмитрия Фирташа. Какие меры в отношении украинского олигарха она намерена принять?

Реклама

Самые читаемые

ПАСЕ прекратила санкционное противостояние с Россией  

Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России  

ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно