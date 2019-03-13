Верховный суд Австралии снял с кардинала Пелла обвинения в педофилии

Верховный суд Австралии во вторник, 7 апреля, удовлетворил апелляцию бывшего главы секретариата по экономике Ватикана 78-летнего кардинала Джорджа Пелла, осужденного в марте 2019 года за сексуальное насилие в отношении детей. Экс-архиепископ Мельбурна освобожден из-под стражи, в тюрьме он успел провести более 400 дней. Имя Пелла также будет исключено из австралийского реестра сексуальных преступников.

Суд счел, что существуют обоснованные сомнения в правдивости показаний одного из потерпевших. Сам кардинал в заявлении, сделанном после вынесения вердикта, указал, что "постоянно говорил о своей невиновности, даже страдая от серьезной несправедливости". Он добавил, что процесс над ним не стоит воспринимать как референдум о доверии католической церкви.

Кардинал Пелл - самый высокопоставленный представитель Ватикана, которого признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Окружной суд австралийского штата Виктория в Мельбурне в марте 2019 года приговорил его к шести годам лишения свободы. Судья Питер Кид счел, что кардинал злоупотребил своей властью и проявил "поразительное высокомерие".

Дело Джорджа Пелла

Пелла, считавшегося на тот момент третьим по значимости должностным лицом в католической церкви, обвинили в сексуальных домогательствах в июне 2017 года по нескольким эпизодам. Расследование исковых заявлений велось с июля 2016 года, когда стало известно, что Пелл мог быть причастен к растлению несовершеннолетних.

Тогда же кардинал обратился к папе римскому Франциску с просьбой временно освободить его от занимаемой должности с тем, чтобы он смог доказать свою невиновность. Пелл назвал себя жертвой "безжалостной дискредитации". Позже его адвокат выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений.

Тем не менее в декабре 2018 года кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй скончался в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 года Пелл был арестован по решению суда. По данным стороны обвинения, ему грозило до 50 лет лишения свободы. В августе 2019 года кардинал проиграл апелляцию, которая рассматривалась в апелляционном суде австралийского штата Виктория. После этого он решил обжаловать приговор в высшей инстанции - Верховном суде Австралии.

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