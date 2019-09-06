Верховная рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон о порядке лишения президента Украины полномочий. Документ о процедуре импичмента в первом чтении во вторник, 10 сентября, поддержали 245 депутатов при минимально необходимой поддержке 226 членов Рады. Парламентарии также согласились с тем, что документ, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не требует доработки и может быть одобрен в целом.

Согласно законопроекту, Верховная рада наделяется полномочиями устранять с поста президента Украины исключительно в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены. "Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады", - указывается в документе.

Импичмент инициируется большинством голосов полного состава Рады

Решение об инициировании процедуры отстранения президента от должности принимается большинством голосов конституционного состава Рады. При этом парламент должен создать специальную следственную комиссию для выяснения факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или другого преступления.

Заседание Рады по рассмотрению выводов комиссии должно быть открытым за исключением случаев, когда представляемые данные являются государственной тайной. После принятия решения о выдвижении президенту обвинений Верховная рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды и в случае их положительных решений депутаты принимают решение о лишении главы государства его поста.

Импичмент должны поддержать не менее 75 процентов депутатов

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосуют не менее 75 процентов полного состава Рады. В случае непринятия постановления председатель парламента приносит президенту извинения. В ходе процедуры импичмента глава государства имеет право пользоваться услугами адвокатов.

Законопроект об импичменте главы государства внес в Верховную раду 29 мая Владимир Зеленский спустя девять дней после вступления в должность президента Украины. Принятие закона об импичменте было одним из его предвыборных обещаний.

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