Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о Киеве

Верховная рада намерена разделить полномочия и должности киевского градоначальника и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также вернуть в столице районные государственные администрации. В четверг, 3 октября, украинский парламент большинством голосов поддержал соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О столице - городе-герое Киеве" в первом чтении. За принятие документа проголосовали 244 народных депутата.

Авторы проекта, среди которых депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, предлагают, чтобы киевский мэр возглавлял исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствовал на заседаниях Киевгорсовета. В свою очередь председателю КГГА в законопроекте отведены полномочия по надзору за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления, а также координация деятельности территориальных управлений центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, текст документа предлагает восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов города. Предлагается также комплексно урегулировать вопросы правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления.

Кличко заявляет о неконституционной смене власти в Киеве

Законопроект ранее резко раскритиковал нынешний мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, этот документ является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.

"Это - закон не о столице, не в интересах ее жителей. И речь идет не только о 10 процентах населения Украины - жителей Киева. Очевидно, что нормы этого закона повлияют на систему местного самоуправления всей страны. Поэтому если депутаты примут этот дурацкий закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве ", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Кличко на пресс-конференции в Киеве 3 октября.

Ранее Виталий Кличко подал судебный иск против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана, чтобы добиться отмены прошения о его освобождении от должности председателя КГГА. В офисе президента Украины ранее намерения освободить Кличко с должности главы КГГА оправдывали тем, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киевсовете и городе. Конфликт между Кличко и Богданом перешел в публичную плоскость в июле этого года. Руководитель офиса президента обвинил Кличко в наличии коррупции в Киевсовете. Кличко в свою очередь назвал обвинения Богдана "безосновательной ложью" и обвинил его в "манипулировании законами и конституцией".

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