Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

В деле о крупном пожаре в зоопарке западногерманского Крефельда появились подозреваемые. 60-летняя женщина и две ее взрослых дочери сами обратились в городскую полицию, признавшись, что в новогоднюю ночь запускали возле зоопарка китайские фонарики. "Очень смелый поступок с их стороны. Это в высшей степени порядочно и заслуживает уважения", - заявил на пресс-конференции в четверг, 2 января, представитель полиции Герд Хоппман (Gerd Hoppmann). Теперь подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности. Возможное наказание за это правонарушение – от денежного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.
По данным следствия, причиной пожара в зоопарке стал китайский фонарик, который упал на крышу обезъянника. Женщины сообщили полиции, что в новогоднюю ночь неподалеку от зоопарка запустили пять таких фонариков, написав на них новогодние пожелания. Полиции удалось найти остальные четыре фонарика, два из них зацепились и повисли на дереве рядом с зоопарком.
По словам Герда Хоппмана, женщины думали, что в новогоднюю ночь можно запускать китайские фонарики, хотя с 2009 года в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Крефельд, это запрещено, как и почти во всех землях Германии.
Обезьянник площадью 1975 квадратных метров загорелся вскоре после полуночи в новогоднюю ночь. В результате пожара погибли более 30 животных, в том числе пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. Зоопарк оценивает ущерб в несколько десятков миллионов евро.
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Берлинский зоопарк
1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.
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Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.
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Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.
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В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.
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На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.
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Берлинский зоопарк
Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.
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Берлинский зоопарк
Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.
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Берлинский зоопарк
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Берлинский зоопарк
Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…
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Берлинский зоопарк
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Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.
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Берлинский зоопарк
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Берлинский зоопарк
Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.
Автор: Максим Нелюбин