Веривший в теорию плоской Земли инженер разбился при запуске самодельной ракеты

Инженер-любитель из США Майк Хьюс, известный также под прозвищем Безумный Майк, разбился в субботу, 22 февраля, при запуске самодельной ракеты в Калифорнии. Об этом сообщает онлайн-издание Los Angeles Times со ссылкой на агента Хьюса Дэррена Шастера. Безумный Майк прославился, прежде всего, тем, что пытался с помощью своих авантюрных экспериментов доказать, что Земля все-таки плоская.

64-летний Хьюс рассчитывал достичь на самодельной ракете с паровым двигателем высоты в 1500 метров. Однако ракета разбилась всего в нескольких сотнях метров от места старта, ни один из парашютов не раскрылся. Крушение произошло перед объективами телекамер, ведущими запись старта для платного канала телевидения Science Channel. На странице канала в соцсети Twitter его сотрудники написали, что запуск ракеты был мечтой Хьюса, и выразили соболезнования его близким.

Рассказы о плоской Земле как пиар-ход

Запуск самодельной ракеты инженера-любителя Майка Хьюса в марте 2018 года

Сам Майк Хьюс называл себя "лучшим в мире авантюристом" (the world's greatest daredevil) и был известен благодаря своим отчаянным каскадерским трюкам, таким как прыжкам в длину на лимузине. На протяжении последних лет, однако, он сконцентрировался на конструировании ракет для полетов в космос. В 2018 году его самодельная ракета поднялась на высоту в 570 метров в калифорнийской пустыне Мохаве.

Незадолго до старта 22 февраля Хьюс заявил агентству AP, что Земля "имеет форму тарелки для игры во фрисби" и что он собирается взлететь в космос, чтобы в этом убедиться. Однако, по словам агента Безумного Майка, это был лишь пиар-ход, чтобы привлечь спонсоров.

"Этот парень знал, что не собирается жить до 80 лет", - цитирует издание Los Angeles Times Дэррена Шастера. - Я провел много часов, общаясь с ним. В нем было что-то, что заставляло его всегда двигаться дальше".

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