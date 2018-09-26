 Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении | Новости из Германии о России | DW | 26.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении

Петр Верзилов считает, что его могли отравить либо из-за акции на ЧМ-2018 по футболу, либо из-за его расследования гибели трех журналистов в Центральноафриканской республике.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов, проходящий лечение в берлинской университетской клинике Charite, обвинил в своем отравлении российские спецслужбы. "Я исхожу из того, что за моим отравлением стоят российские секретные службы, возможно, российская разведка ГРУ", - сказал  Верзилов в интервью газете Bild, опубликованном в среду, 26 сентября.

Контекст

Участник панк-группы Pussy Riot, предположительно отравленный в Москве, в субботу вечером прибыл для лечения в Берлин. Bild сообщает, что самолет спецрейса приземлился в Шенефельде. (16.09.2018)

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

"Отравление было сделано настолько профессионально, что не позволяет сделать никакого другого вывода, - пояснил он. - Возможно, они испытали на мне новый ядовитый коктейль, так как мое отравление пошло иначе, чем другие: это не длилось несколько дней, пока я что-то замечу, но это была сразу острая реакция". По его словам, о днях после отравления он ничего не помнит, а в берлинской больнице, очнувшись, принял главврача клиники за директора тюрьмы.

Верзилов – о причинах отравления

Петр Верзилов считает, что его могли отравить по двум причинам: из-за его намерений провести расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике или из-за акции на финальном матче ЧМ-2018 в России. Первую версию он считает "более вероятной".

"Я хотел и по-прежнему хочу провести расследование того, что произошло с тремя журналистами. Это могло быть причиной, по которой меня хотели отравить спецслужбы. Я считаю, что это более вероятная причина, чем акция на чемпионате мира по футболу", - сказал Верзилов.

Ожидается, что он еще несколько дней пробудет в Берлине, после чего вернется в Россию. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова ранее сообщила о его скорой выписке из больницы.

Верзилов выписан из клиники Charite

Университетская клиника Charite в Берлине сообщила о том, что 26 сентября Петр Верзилов выписан, заявив, что состояние пациента значительно улучшилось. Его диагноз по-прежнему - тяжелый антихолинергический синдром. 

"Введение или прием в организм экзогенного вещества в качестве причины этого синдрома по-прежнему является самым вероятным объяснением его острого заболевания 11 сентября", - сообщил директор отделения неврологии и интенсивной терапии клиники Charite Кай-Уве Экард (Kai-Uwe Eckardt).

Проведенные до сих пор токсикологические исследования не дали указания на вещество, которое могло вызвать такую реакцию, заявил исполнительный директор Charite Карл-Макс Айнхойпль (Karl Max Einhäupl). По его словам, берлинская клиника находится в контакте с московскими больницами с тем, чтобы получить дополнительную информацию о том, какая помощь была сначала оказана Верзилову.

Смотрите также:

  • Кулябин

    Запретное искусство России

    "Тангейзер" против системы

    В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.

  • Выставка Родина

    Запретное искусство России

    "Родина" с третьего раза

    В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.

  • Алексей Учитель

    Запретное искусство России

    "Матильда" под давлением

    До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.

  • Режиссер Кирилл Серебренников

    Запретное искусство России

    "Нуреев" перенесен

    В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".

  • Foto der Künstlergruppe Blue Noses EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Позор для России?

    "Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".

  • Russland Künstler Leonid Nikolajew im Gefängnis

    Запретное искусство России

    "Война" в Италии

    Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.

  • Russland Gruppe Pussy Riot

    Запретное искусство России

    Узницы совести

    Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.

  • Russland Yuri Samodurov Museumsdirektor Andrei Sacharow-Museum

    Запретное искусство России

    Псалмы против искусства

    Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.

  • Pjotr Pavlensky

    Запретное искусство России

    Обвинение за "Свободу"

    Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.

  • Russland 1. Mai Demonstration in Nowosibirsk EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Карнавала не будет

    Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция (25.09.2018)

Контекст

Запретное искусство России

Отмененный спектакль, перенесенная выставка и суд над оперой: DW знакомит вас с искусством России, которое становится запретным. (30.08.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт Bild

Толоконникова сообщила о скорой выписке Верзилова из больницы

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция (25.09.2018)  

Петр Верзилов в Берлине: немецкие врачи говорят об отравлении (18.09.2018)  

Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили? (13.09.2018)  

Также по теме

DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit Michail Chodorkowski

Ходорковский обнародовал свою версию отравления Верзилова 20.09.2018

Оппозиционер связал отравление участника Pussy Riot с расследованием гибели российских журналистов в ЦАР. Ходорковский опасается новых жертв, если будут оглашены имена свидетелей по делу об их гибели.

Russland Moskau Mitglieder von Pussy Riot in Gericht

Адвокат Петра Верзилова просит СКР проверить версию отравления 24.09.2018

Дмитрий Динзе предложил три версии возможного отравления издателя "Медиазоны", в том числе за "выполнение общественного долга по расследованию убийства журналистов в ЦАР".

Pjotr Wersilow

Отравление Верзилова связано с убийством журналистов в ЦАР 19.09.2018

За день до предполагаемого отравления участник Верзилов получил отчет о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Он участвовал в расследовании гибели репортеров, утверждает Надежда Толоконникова.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кому и зачем нужен Навальный за решеткой  

Закон о пенсионной реформе готов для принятия Думой: что изменилось  

А сколько зарабатываешь ты? Швейцарцы ломают табу и раскрывают свои доходы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно