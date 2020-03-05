 Венские переговоры ОПЕК о снижении нефтедобычи завершились провалом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2020

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Мир

Венские переговоры ОПЕК о снижении нефтедобычи завершились провалом

Министры стран-участниц ОПЕК и ее партнеров не договорились о дальнейшем сокращении добычи нефти. Однако Россия намерена продолжать сотрудничество с ОПЕК и после провала переговоров в Вене.

Добыча нефти в Бахрейне

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов нефтедобычи. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу, 6 марта. По его словам, Россия намерена продолжить сотрудничество с ОПЕК, несмотря на провал переговоров.

Днем ранее ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, включая Россию, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. ОПЕК объяснила предложение необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса. Участники заседания в Вене признали, что вспышка нового вируса отрицательно отразилась на мировых экономических прогнозах и спросе на нефть.

Рынок отреагировал на провал переговоров в Вене падением цен. Стоимость нефти сорта Brent снизилась на 9 процентов по сравнению с предыдущим днем, достигнув 45,5 доллара за баррель.

Вирус SARS-CoV-2: десятки стран, свыше 100 тысяч заболеваний

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 6 марта в мире выявлено более 100 000 случаев заражения.

Свыше 3400 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, но почти 56 000 человек выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Европе первое место по распространению вируса нового типа пока занимает Италия.

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    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

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    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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