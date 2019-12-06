Венецианская комиссия рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинском языке

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и надлежащим равным защите языковых прав национальных меньшинств. Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии, принятом в пятницу, 6 декабря, во время сессионного заседания в Венеции.

Эксперты советуют Киеву приостановить имплементацию положений языкового закона, которые уже вступили в силу, до тех пор, пока в Верховную раду не будет подан закон о нацменьшинствах. "Имплементация закона о государственном языке без законодательных рамок для защиты языковых прав нацменьшинств может привести к дискриминации людей, которые к ним относятся", - отмечается в заключении.

Сотрудничать с представителями нацменьшинств

Стремление украинской власти на законодательном уровне зафиксировать мероприятия для продвижения государственного языка является вполне понятным и оправданным, признают эксперты СЕ. В то же время, по их мнению, языковая политика является чрезвычайно сложным и чувствительным вопросом в Украине, который был и может стать в будущем источником напряжения внутри государства и причиной конфликтов со странами происхождения национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

В Венецианской комиссии обратили внимание, что в нескольких важных сферах применения государственного языка закон позволяет параллельно использовать язык нацменьшинств, при этом ссылаясь на закон о нацменьшинствах. "Однако этот закон все еще не подготовлен", хотя "его следовало бы принять одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимым баланс". Поэтому эксперты СЕ призывают украинские власти "пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о нацменьшинствах, привлекая для консультаций все заинтересованные стороны, особенно представителей национальных меньшинств и коренных народов".

Отменить санкции

В рекомендациях украинским властям эксперты Венецианской комиссии советуют также отменить положения закона о языке, которые "предусматривают дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и языков национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". Кроме того, Киеву предлагают "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона или "по крайней мере ограничить его только нарушениями в общественной сфере в относительно крайних случаях". Эксперты советуют также исключить из текста закона статью 1.6, в которой говорится об ответственности, установленной за намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Он закрепляет за украинским статус единственного государственного языка, который является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер на всей территории государства. Отдельно в документе отмечается, что действие закона не распространяется на личное общение и язык религиозных обрядов.

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