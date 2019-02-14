 Венесуэла собрала в ООН группу поддержки при участии России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Венесуэла собрала в ООН группу поддержки при участии России

В ООН создана неформальная группа стран, поддерживающих главу Венесуэлы Мадуро. В нее вошли не менее 16 государств, включая Россию, Китай, Иран, КНДР и Сирию.

Хорхе Арреаса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в окружении дипломатов из 16 стран, 14 февраля 2019 года

Хорхе Арреаса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в окружении дипломатов из 16 стран, 14 февраля 2019 года

Венесуэла собрала в ООН группу стран, поддерживающих действующие венесуэльские власти во главе с Николасом Мадуро. Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 февраля, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, целью группы стран будет "защита устава ООН", некоторые положения которого, по его мнению, нарушаются сейчас в Венесуэле. Заявление было сделано в присутствии еще 16 дипломатов, включая постпреда России при ООН Василия Небензи, а также представителей Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии и других. Арреаса назвал окружавших его дипломатов "частью группы". Точный состав группы венесуэльский министр не раскрыл.

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента. (24.01.2019)

По данным дипломатов из Палестинской автономии, речь идет о порядка 50 государствах. Василий Небензя тоже упомянул эту цифру, говоря о 50 членах Движения неприсоединения (международная организация из 120 государств, объединенных на принципах неучастия в военных блоках), перед которыми накануне выступал Арреаса. По словам российского дипломата, эти страны "разделяют наши подходы к соблюдению международного права, устава ООН". Говоря о дальнейших шагах, Небензя рассказал о возможных планах Венесуэлы созвать международную конференцию в поддержку правительства Николаса Мадуро.

Многие страны ЕС и США признали Гуайдо временным президентом

22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая Германию, а также США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление Небензи

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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно  

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Клаудиа Салерно Кальдера представляет в Брюсселе интересы Николаса Мадуро и считает его легитимным президентом Венесуэлы. Посол в ЕС критикует поддержку Хуана Гуайдо со стороны США и ряда стран Евросоюза, включая ФРГ.

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