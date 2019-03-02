 Венесуэла осталась без электричества | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2019

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Мир

Венесуэла осталась без электричества

Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в 23 из 25 штатов. Власти обвиняют США в "электрической войне".

Каракас без света (фото из архива)

Каракас без света (фото из архива)

Широкомасштабное отключение электричества произошло вечером в четверг, 7 марта в Венесуэле. Без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица Венесуэлы - Каракас. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Власти обвинили США в ведении "электрической войны"

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) сообщила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны "Эль-Гури". "Это часть электрической войны против государства",- заявили в компании.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. "Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена", - написал Мадуро в своем Twitter.

В Каракасе начались протесты

Контекст

Временный президент Венесуэлы Гуайдо вновь призвал к отставке Николаса Мадуро и новым выборам. Программу своих действий из трех пунктов он раскрыл в своем микроблоге в Twitter. (06.02.2019)

Джон Болтон пообещал ввести санкции против иностранных банков, если те будут осуществлять незаконные операции в поддержку главы Венесуэлы Мадуро и его окружения. (07.03.2019)

Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным. Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма. Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

В последние месяцы в Венесуэле обострился политический кризис. В стране проходят массовые протесты оппозиции и столкновения с полицией. 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, несколько государств Латинской Америки и большинство европейских стран.

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    Автор: Александра Елкина


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