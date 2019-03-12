 Венесуэла может обходить санкции США с помощью ″Роснефти″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2019

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Мир

Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

Государственный концерн PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры, сообщает Reuters. Российская сторона оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, получая от конечного покупателя ее полную стоимость.

Добыча нефти в Венесуэле (фото из архива)

Добыча нефти в Венесуэле (фото из архива)

Венесуэльский государственный нефтяной концерн Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), возможно, использует российскую нефтяную госкомпанию "Роснефть" для обхода санкций США. Об этом агентство Reuters сообщает в четверг, 18 апреля, со ссылкой на неназванных собеседников.

По их информации, PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, отмечает Reuters. "Роснефть" оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя. 

Санкции США в отношении "Еврофинанс Моснарбанка"

Часть средств проходит через российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", которому принадлежат 50 процентов PDVSA, подчеркивают собеседники агентства. В марте США ввели в отношении этого финансового института санкции из-за его поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как показывают изученные агентством документы, в схеме участвует ряд крупных энергетических компаний, в частности индийская компания Reliance Industries. По словам представителя Reliance, индийская сторона покупает венесуэльскую нефть с помощью российских и китайских компаний. Он подчеркнул, что Reliance находится "в активном диалоге с Госдепартаментом США" по вопросам приобретения нефти из Венесуэлы, чтобы не нарушать введенные Вашингтоном санкции.

Контекст

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке

28 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Южноамериканская страна по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым не будет, в частности, у главы Венесуэлы.

Венесуэла переживает острый политический и социальный кризис. 22 января, после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок, в стране начались массовые протесты. Председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле

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Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

Ссылки в интернете

Материал Reuters

Аудио- и видеофайлы по теме

Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле  

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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно  

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