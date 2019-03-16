Великобритания заложила основу для санкций против России после "Брекзита"

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после "Брекзита" продолжать санкции против России, реализуемые в настоящее время по линии Евросоюза. Цель законопроекта - "мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины", говорится объяснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду, 17 апреля, на сайте правительства в Лондоне.

В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Однако на самом деле они содержат ряд серьезных отличий. К примеру, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией и, в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.

При этом законопроект предусматривает возможность секретного внесения в санкционный список конкретных лиц, если это требуется "в интересах национальной безопасности или международных отношений". Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

Сфера действия британских санкций

Автономные санкции Великобритании против России будут обязательны к исполнению не только на территории страны. Их будут обязаны соблюдать и британские подданные за рубежом. Кроме того, полномочия по контролю за исполнением санкций будут распространяться на британские морские суда в международных или иностранных водах, суда без национальности в международных водах и иностранные суда в международных водах.

При этом в целях контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения, британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда и суда без национальности с "использованием обоснованной силы" и конфисковывать запрещенные товары.

Непоколебимая поддержка целостности Украины

В меморандуме подчеркивается непоколебимая поддержка Великобританией территориальной целостности и суверенитета Украины. Отмечая, что Россия "тайно или открыто использует любую возможность для дестабилизации Украины", правительство в Лондоне указывает, что российское вмешательство на востоке этой страны и незаконная аннексия Крыма и Севастополя являются вопиющими нарушениями целого ряда международных обязательств России, вытекающих из Устава ООН, Заключительного акта в Хельсинки, Будапештского меморандума 1997 года и российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

"Россия должна в полной мере уважать независимость и территориальную целостность Украины. Крым и Донбасс являются частью Украины", - констатируется в документе.

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