Ведущие социал-демократы ФРГ выступили в поддержку Договора РСМД

Полтора десятка ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ), среди которых девять бывших председателей партии высказались в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договора о РСМД) и против угрозы новой гонки ядерных вооружений. Обращение с пятницы, 26 октября, открыто для подписания на странице Kein-Wettruesten.de.

Как указывается в обращении, подписанном в том числе бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером (Gerhard Schröder), недавним кандидатом в канцлеры ФРГ Мартином Шульцем (Martin Schulz), вице-канцлерами Францем Мюнтеферингом (Franz Müntefering) и Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel), в частности, отмечается, что "глубокое недоверие времен холодной войны вернулось". Обвиняя друг друга в нарушении договора, США и Россия уже сегодня разрабатывают и ставят на боевое дежурство новые системы ядерных вооружений, которые будут иметь более короткое подлетное время, чем те системы, против которых в 1980-е годы выступали миллионы людей во всем мире, напоминается в заявлении. Авторы уверены, что в случае расторжения Договора о РСМД "опасность непреднамеренного ядерного противостояния и войны на уничтожение из-за ошибок и недоразумений возрастает".

Нужны новые европейские инициативы

Более того, под угрозой оказываются и другие российские-американские соглашения по контролю над вооружениями, военную атомную программу реализует Китай, над созданием собственного ядерного оружия работают еще несколько стран в мире. "Планета стремительно приближается к новой гонке атомных вооружений", - указывается в документе.

Авторы обращения с опасением отмечают, что сегодня "в Европе и на международном уровне господствуют требования по все большим военным расходам". Политики считают, что в качестве первого важного шага, способного помешать новому раскручиванию опасной спирали могли бы стать "европейские инициативы по восстановлению усиленного контроля над вооружениями". А также новые инициативы "по ядерному и обычному разоружению".

Шульц призвал вывести ядерного оружие из ФРГ

Бывший кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц в интервью агентству dpa призвал главу немецкого правительства Ангелу Меркель (Angela Merkel) позаботиться о выводе американского ядерного оружия с авиабазы Бюхель с территории ФРГ. По его словам, он неоднократно пытался поднять тему во время предвыборной кампании. Но канцлер никак не реагировала на подобные призывы, "в рамках своей знаменитой стратегии игнорировать любую тему, которая может привести к неприятной дискуссии", - отметил политик.

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