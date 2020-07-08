Ведущие деловые СМИ России требуют прозрачности в деле Ивана Сафронова

"Коммерсант", "Ведомости", The Bell и другие издания выступили в поддержку Ивана Сафронова. Петицию на change.org с требованием прозрачности его дела подписали свыше 20 000 человек.
Ряд ведущих деловых российских СМИ, а также независимая премия в области профессиональной журналистики "Редколлегия" выступили в поддержку советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. "Учитывая резонанс и возможную связь задержания Сафронова с выполнением его профессиональных обязанностей журналиста, мы уверены, что это дело должно быть предано максимальной огласке и публичности", - говорится в заявлении премии "Редколлегия", опубликованном на ее сайте в среду, 8 июля.
РБК также настаивает на "максимально прозрачном для общества" разбирательстве в отношении Сафронова и отмечает, что обвинение в его адрес "следует рассматривать как сигнал и всем СМИ, и обществу в целом". "Критерии отнесения информации к секретной размыты. Все, что угодно, может вдруг оказаться тайной", - предостерегает издание.
Петиция с требованием рассекретить дело Сафронова
"Коммерсант", где Сафронов работал около 10 лет, отметил, что "его не зря называют одним из лучших журналистов страны". "Иван - настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - говорится далее в заявлении издания.
"Новая газета" запустила на сайте Change.org петицию с требованием рассекретить дело Сафронова, адресованную ФСБ РФ, Лефортовскому суду Москвы и Мосгорсуду. "Не выдавайте вашей государственной тайны. Но опубликуйте вашу доказательную часть", - призывают журналисты. На момент публикации этого материала петицию подписали более 20 тысяч человек.
Редакционные материалы в поддержку Сафронова и с требованием прозрачности его дела опубликовали также "Медуза", редакция российского Forbes, "Ведомости", "Проект", "Бумага", "Медиазона" и The Bell.
Дело Сафронова
7 июля Лефортовский суд Москвы в ходе закрытого заседания арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает 30-летнего бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" в работе на одну из спецслужб НАТО. По словам защиты, его подозревают в передаче секретных сведений Чехии, а конечным получателем следствие считает США. По версии следствия, Сафронов, якобы завербованный в 2012 году, передал чешской спецслужбе данные о военном сотрудничестве РФ со странами Ближнего Востока.
Сафронов вину не признает и связывает происходящее со своей журналистской деятельностью. Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. В мае Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.
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