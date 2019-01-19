"Ведете ли вы активную половую жизнь?" и другие странные вопросы кадровиков

Казалось бы, в серьезной Германии не должны задавать на собеседовании глупые или, скажем мягче, странные вопросы, вроде того, который вынесен в заголовок. Тем не менее, задают. Только что наделал много шума судебный процесс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В суде по трудовым спорам разбиралось дело об увольнении сотрудницы, которая при поступлении на работу на вопрос кадровика "Беременны ли вы?" ответила отрицательно. Хотя на самом деле ждала ребенка.

Оправдание обмана

Ее приняли, а через пять месяцев она ушла в декретный отпуск. И работодатель уволил ее "за преднамеренный обман". Однако суд в результате признал увольнение незаконным: соискательница в этом случае имела право обмануть будущего работодателя. Кадровик подобные вопросы личного характера не должен задавать.

Тем не менее, на собеседованиях в Германии у кандидатов спрашивают еще и не такое. Специализирующаяся на изучении рынка фирма Respondi опросила в 2018 году более 1000 людей разного возраста, которые в последнее время искали работу. Среди прочего их попросили рассказать о том, какие именно вопросы на собеседованиях, которые им задавили, показались им самыми странными, глупыми, недопустимыми. Вот несколько примеров:

"Готовы ли вы расстаться со своей подругой ради карьеры?"

Этот вопрос был задан на собеседовании в телекоммуникационной компании претенденту в возрасте старше 50 лет.

"Придете ли вы на работу с температурой?"

Спросили у соискателя на должность техника-смотрителя.

"Как ты поступишь, если твой ребенок расшалится до невозможности?"

Вопрос был задан на собеседовании в административном отделе.

"Что вы считаете убийством?"

Поинтересовались у поступающего на работу в медийную компанию 28-летнего журналиста.

"Сколько дней в году вы болеете?"

Спросили у женщины, подавшей заявление в торговое предприятие.

"Ведете ли вы активную половую жизнь?"

Этот вопрос задали претендентке в возрасте 18-29 лет в фирме, которая занимается логистикой.

"Почему вы приехали к нам на машине?"

Вопрос на собеседовании в организации, работающей в области здравоохранения.

"Почему вы не женаты?"

Спросил кадровик у 50-летнего мужчины, который собирался заняться подбором персонала.

"Вы - честный человек?"

Поинтересовались на собеседовании в телекоммуникационной компании.

"Вы предпочитаете, чтобы раньше умерла ваша мать или ваш отец?"

Этот вопрос задали в страховой компании.

"Какой у вас в размер обуви?"

Спросили 45-летнего соискателя места в кадровом агентстве.

"Как вы думаете: сколько я заработал в прошлом году?"

Спросил у кандидата сотрудник отдела кадров химического концерна.

"Почему у вас такие длинные волосы?"

Поинтересовались в энергетической компании.

"Вы знаете машинный язык? Тогда скажите что-нибудь на машинном языке!"

Потребовали у соискателя в ремонтной мастерской.

"Нравятся ли вам бородатые мужчины?"

Спросили у женщины в возрасте 50-59 лет, поступавшей на работу в медицинский диагностический центр.

"Выбрасывали ли вы когда-нибудь что-нибудь из окна?"

Поинтересовались в отделе кадров фирмы, занимающейся логистикой.

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