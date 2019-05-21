ВВС США и Канады перехватили российские самолеты вблизи Аляски

Североамериканские истребители поднялись в воздух для сопровождения двух российских самолетов Ту-142 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски.
Истребители Королевских военно-воздушных сил Канады и ВВС США перехватили два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 близ Аляски. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило во вторник, 10 марта.
Российские самолеты оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски 9 марта и находились в ней примерно четыре часа, говорится в сообщении NORAD. Истребители ВВС Канады и США сопровождали их все это время. Ту-142 приблизились к побережью Аляски на расстояние около 90 км, однако "оставались в международном воздушном пространстве над морем Бофорта" и "не вторгались в воздушное пространство США или Канады", подчеркнули в NORAD.
Подобные эпизоды неоднократно происходили в последние несколько лет. Так, в мае 2017 года ВВС США перехватили российские ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-35, которые приблизились на расстояние около 80 км к населенному пункту Пойнт-Хоуп на западном побережье Аляски, но не покидали международное воздушное пространство.
В мае и сентябре 2018 года американские истребители перехватывали бомбардировщики Ту-95 вблизи Алеутских островов. В мае 2019-го самолеты ВВС США вновь поднимались на перехват российских Ту-95 и Су-35, которые оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски.
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