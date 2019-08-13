ВВП ФРГ уменьшился по сравнению с первым кварталом года

ВВП Германии за период с апреля по июнь 2019 года уменьшился на 0,1 процента по сравнению с первым кварталом года. Об этом сообщает в среду, 14 августа, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

При этом в первом квартале 2019 года в Германии был зафиксирован рост ВВП на 0,4 процента. Понижение показателей обусловлено результатом внешнеэкономической деятельности, отмечают эксперты. В частности, объемы экспорта немецкой продукции по сравнению с предыдущим кварталом уменьшились сильнее, чем объемы импорта.

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), на ВВП страны сказываются последствия замедления роста мировой экономики. После удачного начала года немецкие предприятия оказались в "жестокой конъюнктурной реальности", заявил в среду глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben).

Влияние внешнеэкономических факторов на ВВП Германии

По словам эксперта банка KfW Клауса Боргера (Klaus Borer), кроме ослабевающей мировой экономики, на текущую ситуацию повлияли также накаляющийся торговый конфликт между Китаем и США и все более вероятный неконтролируемый "Брекзит". "Сначала корабль немецкой экономики, сильно зависящей от экспорта, слегка покосился под ударами волн этой бури. Теперь же он может перевернуться в разбушевавшемся море", - заявил Боргер.

Тем не менее в опубликованном в среду ежемесячном докладе министерства экономики Германии отмечается, что, несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические факторы, внутренняя конъюнктура в ФРГ остается в норме. "Занятость населения и зарплаты растут, а денежная и налоговая политика посылают позитивные сигналы", - отмечается в документе.

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