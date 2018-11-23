 ВВП Германии упал впервые за последние 3,5 года | Экономические новости из Германии | DW | 23.11.2018

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Экономика

ВВП Германии упал впервые за последние 3,5 года

В третьем квартале 2018 года ВВП Германии сократился на 0,2 процента из-за значительного спада продаж новых автомобилей.

Автомобили на заводе VW

Автомобили на заводе VW

Масштабные проблемы в немецком автомобилестроении привели к падению ВВП Германии впервые за последние 3,5 года. В третьем квартале 2018 года показатель экономической мощи ФРГ сократился на 0,2 процента в сравнении со вторым кварталом, сообщило в пятницу, 23 ноября, Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене, подтвердив тем самым публиковавшиеся ранее данные.

Контекст

Это не только первый спад немецкой экономики с начала 2015 года, но и одновременно наиболее значительный спад за последние 5,5 года. В первом квартале текущего года ВВП Германии вырос на 0,4 процента, во втором - на 0,5 процента.

Проблемы автомобильных концернов

Эксперты считают, что главной причиной сокращения ВВП является значительный спад розничных продаж автомобилей, связанный с проблемами перехода на введенные ЕС с сентября новые правила по проверке показателей выхлопных газов WLTP.

В связи с этим в сентябре по сравнению с тем же месяцем предыдущего года показатели продаж новых легковых автомобилей в Германии упали на более чем 30 процентов, сообщает Handelsblatt. Сильнее других пострадали концерны VW и Audi, их продажи в Германии в сентябре сократились соответственно на 62 и 78 процентов, отмечает далее издание.

Кроме того, сокращение ВВП Германии связано с некоторым спадом объемов немецкого экспорта. За период с июля по сентябрь показатель экспорта в сравнении со вторым кварталом сократился на 0,9 процента. При этом импорт вырос на 1,3 процента.

Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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