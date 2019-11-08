Вблизи Кремля вывесили баннер "Стоп (!) ГУЛАГ"

На Большом Москворецком мосту в пятницу, 8 ноября, был вывешен баннер с надписью "Стоп (!) ГУЛАГ". Как сообщили на странице своей организации в соцсети "В контакте" участники проекта "Декоммунизация", организаторами акции выступили именно они, а также активистки из панк-группы Pussy Riot.

"Государственный террор - это не только прошлое, это - настоящее. Поэтому

мы вышли сегодня к Кремлю, на Большой Москворецкий мост", - говорилось в сообщении организаторов акции.

На их баннере были изображены фотографии студента ВШЭ Егора Жукова, главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, активиста Константина Котова, обвиняемых по делу о подготовке "массовых беспорядков" в Ростове-на-Дону Яна Сидорова и Влада Мордасова и других лиц, которых организаторы акции считали преследуемыми по политическим мотивам.

"Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем люстрации всех должностных лиц причастных к фабрикации политических дел. Вместе мы сможем разрушить ГУЛАГ", - заявили участники акции.

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