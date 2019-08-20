 Вашингтон расширил санкции против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Вашингтон расширил санкции против Ирана

Штрафные меры США введены против транспортной сети, занимавшейся контрабандой оружия из Ирана в Йемен.

Судно под флагом Ирана

США ввели новые санкции в отношении Ирана. В среду, 11 декабря, в черный список Вашингтона внесен гражданин Ирана Абдолхоссейн  Хедри и принадлежащие ему судоходные компании Khedri Jahan Darya Co и Maritime Silk Road LLC. Кроме того, под санкции попали компании, связанные с иранским авиаперевозчиком Mahan Air и базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. Сама авиакомпания оказалась в черном списке США в 2011 году в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции.

Как отмечается в заявлении министерства финансов США, под санкции попала транспортная сеть, занимающаяся контрабандой оружия массового поражения из Ирана повстанцам-хуситам в Йемене по поручению Корпуса стражей исламской революции, указывается на сайте.

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене. (15.06.2019)

"Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения оружием террористических и воинствующих группировок в своем регионе, напрямую способствуя поддержанию разрушительных гуманитарных кризисов в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции против строительного сектора

В начале ноября США ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана.Также под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов. Вашингтон будет препятствовать Ирану в приобретении "стратегических материалов для строительного сектора и программ по распространению" ядерного оружия, сообщили в Вашингтоне.

Данные меры позволят Соединенным Штатам сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана, не даст Тегерану сократить "время прорыва" для получения ядерного оружия, а также помешает режиму перепрофилировать свои объекты в интересах ядерного распространения, подчеркнули в Госдепе.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:57

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление министерства финансов США

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Также по теме

Öltanker Adrian Darya - Grace 1 bei Nacht

США назвали помощь иранскому танкеру пособничеством терроризму 20.08.2019

Согласно службе отслеживания маршрутов морских судов Marine Traffic, иранский танкер Adrian Darya 1 направляется сейчас в греческий порт Каламата. В правительстве Греции заявили о том, что такой информации не получали.

Öltanker Adrian Darya - Grace 1 bei Nacht

Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар 19.08.2019

Власти Гибралтара отказались повторно задерживать иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), несмотря на требования Вашингтона. Это объяснили тем, что европейские законы менее строгие, чем санкции США против Ирана.

USA Drohnen Northrop Grumman MQ-4C Triton

США сообщили о сбитом Ираном дроне над Ормузским проливом 20.06.2019

ВВС США не совершали 19 июня полетов над Ираном, заявил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан, комментируя информацию о том, что иранские военные сбили американский дрон на юге страны.

Реклама

Самые читаемые

Немецкого политика ужаснули слова Путина об убийстве в Берлине  

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон  

Комментарий: "Нормандская встреча" в российском духе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно