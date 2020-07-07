Вашингтон начал процедуру выхода из ВОЗ

США официально начали процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила в среду, 8 июля, представитель ВОЗ агентству epd. По ее словам, 6 июля президент США Дональд Трамп в письме уведомил об этом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Таким образом, Соединенные Штаты официально прекратят членство в ВОЗ через год, 6 июля 2021 года.

Президент Трамп, намеревающийся добиться переизбрания на выборах в ноябре, обвинил ВОЗ в серьезных упущениях в борьбе с пандемией коронавируса. 14 апреля он прекратил платить взносы этой специализированной организации ООН. В частности, Трамп обвинил ВОЗ в том, что она поддерживала кампанию КНР по дезинформации и содействовала распространению коронавируса во всем мире, тем самым несет долю ответственности за пандемию. США наиболее сильно пострадали, в стране коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, от пневмонии COVID-19 и ее последствий умерло более 134 тысяч.

Противники Трампа считают, что таким образом президент США пытается отвлечь внимание от собственных ошибок в борьбе с пандемией. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в случае победы на выборах пообещал отменить решение о выходе страны из ВОЗ.

До сих пор США были крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ. В двухлетний бюджет организации на 2020 и 2021 год Вашингтон должен внести 553 миллиона долларов. Общий объем бюджета составляет 4,8 миллиарда долларов.

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