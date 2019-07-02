Вахтанг Кикабидзе: Когда мне хочется петь на русском, я еду в Украину

Вечером 20 июня в центре Тбилиси началась акция протеста, спровоцированная случайным появлением депутата Госдумы в кресле спикера грузинского парламента. Протестующих поддержал и популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Корреспондент DW встретился с ним у него дома в Тбилиси, чтобы поговорить о состоянии грузинско-российских отношений.

DW: Вахтанг Константинович, 20 июня депутат Госдумы приехал в Тбилиси и сел в кресло спикера грузинского парламента. Прошел всего один час - и возле парламента собралась толпа. Почему это вызвало такую реакцию?

Кикабидзе: Во-первых, его фамилию знают. Он один из первых голосовал за отторжение Абхазии от Грузии. Во-вторых, уж очень много наших погибло там, во время этой пресловутой войны. И в-третьих, никто не знал, что они приезжают. И молодежь рванула туда. Я преклоняюсь перед этими молодыми людьми, они стоят там уже одиннадцатый день, но пока министр внутренних дел не собирается уходить в отставку.

- Но даже если министр уйдет, тема России останется…

- Тема России - это вечная тема. Там (в Абхазии и Южной Осетии – Ред.) идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу, похищают людей и потом просят за них выкуп. Человек живет за заграждением на одной стороне, а жена похоронена на другой стороне, и церковь также на другой стороне. И он не может ни пойти в церковь, ни принести цветы на могилу. Это все мерзопакостно - есть такое выражение у русских.

- Какой отпечаток накладывает эта “мерзопакостность” на отношение к простым туристам, которые приезжают в Тбилиси?

- Туристы уезжают очень довольные. Туристов было много. Сейчас Путин закрывает воздушное сообщение, но люди все равно будут приезжать через другие страны, я уверен.

Я все время повторяю - у них очень плохой, никудышный сценарий.

- А что это за сценарий? Это часть какого-то плана?

- Да, лет 15-20 назад я смотрел выступление Жириновского, он говорил о разделении Грузии на губернии, а депутаты слушали и аплодировали. План в том, чтобы раздробить Грузию, сделать так, чтобы здесь плохо жилось, и чтобы потом Кремль сказал: мы вам поможем. И войдут сюда, вот это и есть план.

Маленькую страну погубить очень легко. А большую - трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят.

- Вы чувствуете непосредственную угрозу со стороны России?

- Да, конечно, все время…

- В чем она?

- В том, что люди живут в ожидании чего-то очень плохого. И сейчас это вырвалось наружу, поэтому такое огромное количество студентов вышло. Они смотрят на жизнь по-другому, это надо учитывать. Все-таки в Кремле правительство старых понятий, а это время уже давно прошло, уже давно началось движение в другую сторону.

Россию очень раздражает, что мы хотим в НАТО, стремимся к Западу, что мы хотим быть демократической страной…

-В интервью DW в прошлом году вы сказали, что ненавидели герб Советского Союза. Это вызвало бурю эмоций в России, комментарии были очень негативные. Вы можете это как-то пояснить?

- Я много ездил за границу, и всегда замечал, что когда люди узнавали, что мы из Советского Союза, все почему-то морщились.

Нас всегда сопровождали работники КГБ, в связи с этим у артистов существует очень много историй. Если тебе что-то дарили, ты обязательно должен был сдать это государству. Мы не чувствовали себя гражданами хорошей страны. Но я всегда говорил, что политика - это одно, а народ - это другое. Но я знаю, что в России очень многим нравится политика Путина. Потому что они считают, что он завоевывает земли для России. В один прекрасный момент это плохо обернется.

В России люди обижаются, что мы называем их оккупантами. Но как называть человека, который забирает твою землю и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация.

Владимир Владимирович Путин спит и видит, чтобы воссоздать Грузинскую ССР.

- Одна из участниц протестов перед парламентом сказала мне фразу типа: "Я не могу поверить, что мы уже 30 лет протестуем против одной и той же ерунды". Она имела ввиду российское влияние в Грузии. Но что делать с географией - ведь от огромного соседа, который граничит с севера с вашей страной, никуда не деться?

- Нас очень мало, страна очень маленькая, а Владимир Владимирович очень хочет посадить ее на цепь. Я участвовал в одном телемарафоне, и меня спросили: почему вы хотите в НАТО?..

- И почему вы хотите в НАТО?

- Вся надежда на то, чтобы у лидеров больших стран немного защемило сердце, и они помогли бы нам войти в эту коалицию. Наши ребята воюют уже много лет вместе с натовцами, много ребят погибло. Но вот у нас неприятности из-за России, так что, нас надо бросать что ли? Страна, которая называется Грузия, может очень легко исчезнуть. Но наши люди на колени не встанут.

- Что вы думаете о новом президенте Украины Зеленском?

- Я его очень хорошо знаю, он замечательный человек, очень образованный и очень талантливый. Это абсолютно другое поколение, к которому бывшие жители Советского Союза еще не привыкли.

- А вы сами пошли бы в политику?

- Моя психология не подходит к этой профессии. Конечно, я мог бы сидеть в кресле и делать деньги и получать привилегии. Но зачем мне это?

- Если бы вы встретились с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали?

- Я бы сказал ему, что у него очень плохой сценарист. Мы - два православных народа, мы должны быть дружны, а происходит все наоборот.

- Сколько лет вы не были в России?

- Уже одиннадцатый год.

- Не скучаете?

- Очень скучаю. Приходит очень много писем.

- И что пишут?

- Что политика - это одно, а мы - это другое.

Но я самого начала сказал, когда отказывался от Ордена Дружбы, когда увидел российские танки на нашей территории, что мне будет стыдно смотреть внукам в глаза. Потому что внуки вырастут и плюнут тебе в лицо. Но я не думал, что такая реакция будет - очень много гадостей писали в интернете.

- Что бы вы сказали вашим поклонникам в России?

- Я им скажу одно: я их очень люблю, у меня огромная программа на русском языке. И когда мне очень приспичит петь эти песни, я еду в Украину, пою там, и все с удовольствием слушают. Желаю им счастья и спокойной жизни вне политики. И чтобы у них было правительство, которое их устраивает.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Полная версия интервью:

Смотрите также:

Массовые акции протеста в Тбилиси Начало протестов Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

Массовые акции протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Массовые акции протеста в Тбилиси Антироссийские лозунги Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

Массовые акции протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

Массовые акции протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовые акции протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Массовые акции протеста в Тбилиси Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протесты в Тбилиси не прекращаются Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

Массовые акции протеста в Тбилиси Выборы по пропорциональной системе 24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Автор: Анастасия Аринушкина

