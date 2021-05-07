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"Ваффен-СС"

Ukrainian nationalists carry emblems of the so-called Galychyna Division during a commemorating march in Kyiv, Ukraine, Wednesday, April 28, 2021.The 14th Waffen Grenadier Division of the SS, called also Galychyna Division, was a World War II German military formation initially made up of volunteers from the region of Galycia with a Ukrainian ethnic background but later also incorporated Slovaks, Czechs and Dutch volunteers and officers. Formed in 1943, it was surrendered to the Western Allies by 10 May 1945. In Ukraine it is largely seen as national heroes because they were fighting for Ukraine's independence from the Soviet regime. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Участникам марша в Киеве в честь дивизии СС "Галичина" грозит тюрьма 07.05.2021

Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту использования нацистской символики в ходе марша в честь годовщины дивизии СС "Галичина". Участникам марша грозит до пяти лет тюрьмы.
Ukrainian nationalists carry emblems of the so-called Galychyna Division during a commemorating march in Kyiv, Ukraine, Wednesday, April 28, 2021.The 14th Waffen Grenadier Division of the SS, called also Galychyna Division, was a World War II German military formation initially made up of volunteers from the region of Galycia with a Ukrainian ethnic background but later also incorporated Slovaks, Czechs and Dutch volunteers and officers. Formed in 1943, it was surrendered to the Western Allies by 10 May 1945. In Ukraine it is largely seen as national heroes because they were fighting for Ukraine's independence from the Soviet regime. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Кто и что стоит за маршем в честь дивизии СС "Галичина"? И при чем тут Россия? 30.04.2021

В Украине этот марш прошел без огласки и поддержки, однако о нем массово сообщили российские СМИ. Специалисты считают, что целью РФ было искажение украинской реальности.
Ukrainian nationalists carry emblems of the so-called Galychyna Division during a commemorating march in Kyiv, Ukraine, Wednesday, April 28, 2021. The 14th Waffen Grenadier Division of the SS, called also Galychyna Division, was a World War II German military formation initially made up of volunteers from the region of Galycia with a Ukrainian ethnic background but later also incorporated Slovaks, Czechs and Dutch volunteers and officers. Formed in 1943, it was surrendered to the Western Allies by 10 May 1945. In Ukraine it is largely seen as national heroes because they were fighting for Ukraine's independence from the Soviet regime. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

МИД Израиля обеспокоен парадом в честь дивизии "Галичина" 30.04.2021

Представитель израильской дипломатии напомнил, что подразделения "Ваффен-СС" были причастны к Холокосту. МИД Израиля ждет осуждения подобных акций от правительства Украины.
UA Helsinki Group - https://helsinki.org.ua/

Эмблемы ряда украинских организаций признали символом ненависти 18.03.2021

Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".
22.08.2020, Frankreich: ©PHOTOPQR/POPULAIRE DU CENTRE/stephane Lefèvre ; ; 22/08/2020 ; Centre Memoire Oradour-sur-Glane: graffiti, tag, profanation,,degradation negationiste. August 22 2020. The Centre de la mémoire d'Oradour museum commemorating the 1944 Massacre at Oradour-sur-Glane where negationist tags have been inscribed Foto: Stephane Lefèvre/MAXPPP/dpa |

Макрон осудил осквернение мемориала жертвам нацизма 22.08.2020

Неизвестные зачеркнули на мемориале в Орадур-сюр-Глан слово "мученик" и рядом написали - "лжец". Президент Макрон обещает сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.
dpatopbilder - 21.10.2019, Hamburg: Ein 93 Jahre alter ehemaliger SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof wird im Landgericht nach einer Pause in den Saal geschoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen geleistet zu haben. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге вынесли приговор бывшему охраннику концлагеря 23.07.2020

Экс-охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д., приговорили к двум годам тюрьмы условно по законодательству для несовершеннолетних. На момент службы в концлагере ему было 17 лет.
Quelle: http://www.volksbund.de/presse/pressefotos.html Symbolkreuz auf der deutschen Kiregsgräberstätte in Apscheronsk am westlichen Rand des Kaukasus/Russland (Ansicht vergrößern) Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Foto: Uwe Zucchi Abdruck honorarfrei Belegexemplar erbeten

Преступления нацистов в Восточной Европе: в ФРГ помнят обо всех жертвах 15.06.2020

В ФРГ обсуждают создание нового мемориала. Появится ли в Берлине памятник польским жертвам Второй мировой войны или мемориальный центр для всех восточных европейцев?
Eine Erschießung serbischer Geiseln an der Friedhofsmauer von Pancevo bei Belgrad durch ein Kommando des Infanterieregiments Großdeutschland. Der das Kommando führende Offizier gibt den sogenannten Gnadenschuß (22. April 1941). Dies ist eines der Bilder der umstrittenen Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die seit März 1995 in Deutschland und Österreich gezeigt wird. Die 17. Station der Wanderschau ist ab 13.4.97 Frankfurt/Main. dpa (Nur zur Berichterstattung über die Wehrmachtsausstellung - nicht für Zeitschriften und Archive, nur s/w)

Немецкий историк о преступлениях вермахта во Второй мировой войне 08.05.2020

Роль вермахта в военных преступлениях и Холокосте немцам оказалось осознать намного сложнее, чем участие в них СС. Почему - рассказывает историк Ханнес Хеер в интервью DW.
Viens à la Brigade Wallonie SS, Sections Motorisees, Belgische Waffen SS | Verwendung weltweit

В Германии раскрыли суммы "гитлеровских пенсий" в Бельгии 27.02.2019

Немецкая организация, отвечающая за выплаты для жителей Бельгии и Нидерландов, которые в прессе называют "гитлеровскими" пенсиями, раскрыла DW подробности о получателях таких пенсионных доплат.
Viens à la Brigade Wallonie SS, Sections Motorisees, Belgische Waffen SS | Verwendung weltweit

Германия выплачивает "гитлеровские пенсии": это правда? 26.02.2019

Кому и за что власти Германии выплачивают пособия в Бельгии, и можно ли назвать это пенсиями, назначенными Гитлером, разбиралась DW.
Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew Gedenkstätte Babyn Jar bei Kiew, Ukraine/ Fotoausstellung mit Portrait-Aufnahmen von Überlebenden des Massakers, das Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichtet hatte. Copyright: DW/A. Magazowa

В ФРГ прекращено дело против подозревавшегося в убийствах в Бабьем Яре 15.01.2019

Доказательств, что уроженец Оснабрюка присутствовал при экзекуциях в 1941 году, прокуратура не нашла.

Stacheldrahtzaun im Konzentrationslager Dachau: Am 21. März 1933 gab Heinrich Himmler die Errichtung eines Konzentrationslagers in Dachau in Auftrag. Damit begann in Dachau ein Terrorsystem, das mit keinem anderen staatlichen Verfolgungs- und Strafsystem verglichen werden kann. Die ersten Häftlinge waren politische Gegner des Regimes, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, vereinzelt auch Mitglieder konservativer und liberaler Parteien. Auch die ersten jüdischen Häftlinge wurden auf Grund ihrer politischen Gegnerschaft in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. In den folgenden Jahren wurden immer neue Gruppen nach Dachau verschleppt: Juden, Homosexuelle, Zigeuner, Zeugen Jehovas, Geistliche u.a. Allein als Folge des Novemberpogroms, der sogenannten Reichskristallnacht, wurden mehr als 10.000 Juden in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Insgesamt waren über 200.000 Häftlinge aus mehr als 30 Staaten in Dachau inhaftiert. (Foto vom 25.10.2002)

Историки изучат участие 1400 финнов в СС-подразделении "Викинг" 20.12.2018

Во время Второй мировой войны сотни финнов воевали в подразделениях СС. Сейчас живы 8 из них. В Финляндии хотят изучить их роль в военных преступлениях.
ARCHIV - Besucher gehen am 19.10.2015 am Eingang des Stutthof Museums in Sztutowo (Polen) vorbei, in dem an die Verbrechen im ehemaligen Konzentrationslager Stutthof erinnert wird. Ein 93-jähriger Mann aus dem Kreis Borken und ein 92-jähriger Mann aus Wuppertal sind wegen Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am 15.11.2017 mit. (zu dpa Zwei ehemalige SS-Wachmänner wegen Beihilfe zum Mord angeklagt vom 14.11.2017) Foto: Piotr Wittman/PAP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В ФРГ бывший охранник концлагеря Штутгоф предстал перед судом 06.11.2018

94-летний мужчина обвиняется в соучастии в массовых убийствах в 1942-1944 годах, когда он был членом СС и служил в концлагере Штутгоф. Но судить его могут как несовершеннолетнего.
May 9, 2016+++ people attend the 71st anniversary of the liberation of the Nazi German concentration camp, KL Stutthof in Sztutowo. The day commemorates the Soviet Armys liberation of the Nazi concentration camp, Stutthof, on May 9, 2016.Jewish camp area is seen (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/NurPhoto/M. Fludra

В Мюнстере будут судить 94-летнего бывшего охранника концлагеря 22.09.2018

Экс-охранник концлагеря Штуттгоф обвиняется в причастности к нескольким сотням убийств. Суд над ним начнется 6 ноября.
02.07.2018, Bayern, München: Eine Porzellanfigur eines Schäferhundes von der Porzellan Manufaktur Allach (PMA) ist in der Dauerausstellung Nationalsozialismus in München im Stadtmuseum München neben der Figur einer Hessischen Bäuerin (beide 1938) zu sehen. Die Porzellanmanufaktur Allach war ein nationalsozialistischer Betrieb für Porzellan. (zu dpa SS-Porzellan weltweit gefragt - «Menschen haben dafür gelitten» vom 25.07.2018) Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Почему пользуется спросом эсэсовский фарфор 07.09.2018

Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sitzt am 18.02.2017 auf einem Empfang während der Münchner Sicherheitskonferenz in der Residenz in München (Bayern). Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 17. - 19.02.2017 in München statt. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Экс-глава совета евреев в ФРГ настаивает на судебном преследовании Палия 22.08.2018

Возраст Якова Палия не должен помешать его судебному преследованию. Такое мнение высказала экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох.
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