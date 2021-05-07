"Ваффен-СС"

В ФРГ бывший охранник концлагеря Штутгоф предстал перед судом

94-летний мужчина обвиняется в соучастии в массовых убийствах в 1942-1944 годах, когда он был членом СС и служил в концлагере Штутгоф. Но судить его могут как несовершеннолетнего.