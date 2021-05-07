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Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту использования нацистской символики в ходе марша в честь годовщины дивизии СС "Галичина". Участникам марша грозит до пяти лет тюрьмы.
В Украине этот марш прошел без огласки и поддержки, однако о нем массово сообщили российские СМИ. Специалисты считают, что целью РФ было искажение украинской реальности.
Представитель израильской дипломатии напомнил, что подразделения "Ваффен-СС" были причастны к Холокосту. МИД Израиля ждет осуждения подобных акций от правительства Украины.
Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".
Неизвестные зачеркнули на мемориале в Орадур-сюр-Глан слово "мученик" и рядом написали - "лжец". Президент Макрон обещает сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Экс-охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д., приговорили к двум годам тюрьмы условно по законодательству для несовершеннолетних. На момент службы в концлагере ему было 17 лет.
В ФРГ обсуждают создание нового мемориала. Появится ли в Берлине памятник польским жертвам Второй мировой войны или мемориальный центр для всех восточных европейцев?
Роль вермахта в военных преступлениях и Холокосте немцам оказалось осознать намного сложнее, чем участие в них СС. Почему - рассказывает историк Ханнес Хеер в интервью DW.
Немецкая организация, отвечающая за выплаты для жителей Бельгии и Нидерландов, которые в прессе называют "гитлеровскими" пенсиями, раскрыла DW подробности о получателях таких пенсионных доплат.
Кому и за что власти Германии выплачивают пособия в Бельгии, и можно ли назвать это пенсиями, назначенными Гитлером, разбиралась DW.
Доказательств, что уроженец Оснабрюка присутствовал при экзекуциях в 1941 году, прокуратура не нашла.
Во время Второй мировой войны сотни финнов воевали в подразделениях СС. Сейчас живы 8 из них. В Финляндии хотят изучить их роль в военных преступлениях.
94-летний мужчина обвиняется в соучастии в массовых убийствах в 1942-1944 годах, когда он был членом СС и служил в концлагере Штутгоф. Но судить его могут как несовершеннолетнего.
Экс-охранник концлагеря Штуттгоф обвиняется в причастности к нескольким сотням убийств. Суд над ним начнется 6 ноября.
Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
Возраст Якова Палия не должен помешать его судебному преследованию. Такое мнение высказала экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох.
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