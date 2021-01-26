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Вальтер Ульбрихт

Ein Glasfenster im ehemaligen Wohnhaus von Walter Ulbricht, aufgenommen am 12.05.2016 in Wandlitz (Brandenburg). Das Gebäude wird jetzt von der Kinder Nachsorge Klinik genutzt Die Sonderausstellung Waldsiedlung Wandlitz - Eine Landschaft der Macht wird bis zum 9. November in Wandlitz (Brandenburg) im Barnim Panorama gezeigt. Foto: Bernd Settnik/dpa | Verwendung weltweit

Где жила партийная верхушка ГДР 26.01.2021

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
ARCHIV - 07.10.1989, Berlin: Das Archivbild vom 07.10.1989 zeigt Soldaten der Nationalen Volksarmee während der Militärparade in Ost-Berlin vor der Tribüne mit der Regierung und den Ehrengästen auf der Karl-Marx-Allee. Die Führung der DDR feiert die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vor 40 Jahren. (zu dpa «Der 40. Geburtstag wurde der letzte - DDR vor 70 Jahren gegründet »). Foto: ---/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как и зачем была создана ГДР 07.10.2019

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.
Eine Frau fotografiert der Nichte Juri Gagarins, Natalia Gagarina (r), und eine weitere Verwandte, Natascha Mosgova (l) am 08.10.2016 in Erfurt (Thüringen) neben einem Denkmal für Juri Gagarin. Im Einkaufzentrum Anger 1 wird am selben Tag die Ausstellung Eine Stadt steht Kopf zur Erinnerung an den Besuch von Juri Gagarin im Jahr 1963 in Erfurt eröffnet. Im Volkskundemuseum wird dazu die Ausstellung Wie schön ist unser Planet, eine Hommage an Gagarin in textilen Arbeiten, gezeigt. Die in Russland konzipierte Ausstellung ist außerhalb Russlands nur in Erfurt zu sehen. Foto: Martin Schutt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкие свидания Юрия Гагарина 27.03.2018

50 лет назад погиб Юрий Гагарин. Многие жители Германии хранят память о личной встрече с первым космонавтом. Она состоялась в 1963 году.

Studentin Eike Stöcker arbeitet am 04.08.2016 in Dresden (Sachen) am Wandbild «Der Weg der roten Fahne», das sich an der Westfassade am Kulturpalast Dresden befindet. Es ist seit 2001 als Kulturdenkmal ausgewiesen. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa «Revolution hinterm «Schamvorhang»: Dresdner Wandbild wird restauriert» vom 08.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/J. Kalaene

В Дрездене реставрируют "Путь красного знамени" (фото) 09.08.2016

На панно изображены Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Эрнст Тельман и Вальтер Ульбрихт.
Grenzpolizisten bewachen am 26.05.1962 die Ausbesserungsarbeiten an der Berliner Mauer. In der Nacht kam es nach Feststellung der Westberliner Polizei im Ostsektor zu drei Explosionen. Gegen 1:00 Uhr wurde in der Bernauerstraße Ecke Schwedter Straße ein drei Meter breiter Teil der Mauer durch eine Explosion aufgerissen. Kurz nach der Sprengung der Mauer fuhren zwei Mannschaftswagen mit ungefähr 50 Grenzpolizisten der DDR auf. Die Grenze wird seit der Sprengung stärker bewacht. +++(c) dpa - Report+++ pixel

Кому и зачем нужна была Берлинская стена? 13.08.2013

52 года назад, 13 августа 1961 года, началось строительство Берлинской стены. Профессор Мартин Забров считает, что движущей силой процесса был Вальтер Ульбрихт.
Ansicht des Hauptgebaeudes der Universitaet Leipzig mit dem Uni-Hochhaus, links, am Montag, 4. Maerz 2002. Den Eingang umrahmt eine Stahl-Installation. Sie erinnert an die ehemalige Universitaets- oder Pauliner-Kirche, die hier 1968 gesprengt wurde. Der Pauliner-Verein setzt sich fuer den Wiederaufbau des Gotteshauses bis zur 600-Jahrfeier der Universitaet im Jahr 2009 ein. (AP Photo/Eckehard Schulz)

40 лет назад в Лейпциге была разрушена Паулинеркирхе 30.05.2008

Приказ о сносе евангелической церкви, расположенной на территории Лейципского университета, дал руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. В свое время Паулинеркирхе освятил реформатор Мартин Лютер.