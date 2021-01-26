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Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.
50 лет назад погиб Юрий Гагарин. Многие жители Германии хранят память о личной встрече с первым космонавтом. Она состоялась в 1963 году.
На панно изображены Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Эрнст Тельман и Вальтер Ульбрихт.
52 года назад, 13 августа 1961 года, началось строительство Берлинской стены. Профессор Мартин Забров считает, что движущей силой процесса был Вальтер Ульбрихт.
Приказ о сносе евангелической церкви, расположенной на территории Лейципского университета, дал руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. В свое время Паулинеркирхе освятил реформатор Мартин Лютер.
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