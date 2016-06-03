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Валерия Новодворская

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 27, 2010. Human rights activist Valeria Novodvorskaya with a portrait of Mikhail Khodorkovsky, during a rally outside the Khamovnoiki District Court. The court is expected to issue its ruling on the second case against former Yukos boss Mikhail Khodorkovsky and former Menatep Bank chief Platon Lebedev. The two men are charged with embezzlement and money laundering. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich)

На Украине назвали улицу в честь Новодворской 03.06.2016

Власти украинского Луцка переименовали одну из улиц в честь Валерии Новодворской. Этот шаг был предпринят в рамках закона о декоммунизации.
ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 20, 2013. Ekho Moskvy Radio's editor in chief Alexei Venediktov at XVII St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2013) at LenExpo Exhibition Centre. (Photo ITAR-TASS / Yuri Belinsky)

"Эхо Москвы" оспорит в суде предупреждение Роскомнадзора 01.11.2014

Радиостанция получила предупреждение в связи с программой, в которой обсуждались бои за донецкий аэропорт. Роскомнадзор усмотрел в передаче оправдание военных преступлений.
Rote Nelken schwimmen am Sonntag (17.04.2005) vor dem Mahnmal der Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Ravensbrück bei Fürstenberg auf dem See der Tränen, in den die Asche der ermordeten Häftlinge gekippt worden war. Bei einer Gedenkveranstaltung wird an den 60. Jahrestags der Befreiung des Lagers gedacht. Zwischen 1939 und 1945 sind 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.000 Mädchen des Jugendschutzlagers Uckermark als Häftlinge registriert worden. Foto: Jens Büttner +++(c) dpa - Report+++

Блогозрение: Валерии Новодворской - человеку и общественному деятелю 13.07.2014

Смерть Валерии Новодворской, о которой стало известно 12 июня, стала главной новостью Рунета. Блогеры писали эпитафии, размышляли о роли личности в истории и оценивали вклад Новодворской в развитие общества.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 27, 2010. Human rights activist Valeria Novodvorskaya with a portrait of Mikhail Khodorkovsky, during a rally outside the Khamovnoiki District Court. The court is expected to issue its ruling on the second case against former Yukos boss Mikhail Khodorkovsky and former Menatep Bank chief Platon Lebedev. The two men are charged with embezzlement and money laundering. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich)

На смерть Валерии Новодворской 12.07.2014

Известная не только в России, но и в мире политический и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась в Москве. Друзья и коллеги считают ее в первую очередь публицистом и просветителем.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 27, 2010. Human rights activist Valeria Novodvorskaya with a portrait of Mikhail Khodorkovsky, during a rally outside the Khamovnoiki District Court. The court is expected to issue its ruling on the second case against former Yukos boss Mikhail Khodorkovsky and former Menatep Bank chief Platon Lebedev. The two men are charged with embezzlement and money laundering. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich)

В Москве скончалась Валерия Новодворская 12.07.2014

Правозащитница Валерия Новодворская умерла в возрасте 64 лет в реанимации московской больницы. Как стало известно из медицинских кругов, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок.
Demonstrators hold Russian opposition flags and protest slogans during a rally protesting against election fraud in Moscow, Saturday, Dec. 24, 2011. Tens of thousands of demonstrators rallied in the Russian capital Saturday in the largest protest so far against election fraud, signaling growing outrage over Prime Minister Vladimir Putin's 12-year rule. (Foto:Alexander Zemlianichenko/AP/dapd)

В России проходят митинги "За честные выборы" 04.02.2012

Митинги "За честные выборы" проходят в различных городах России. В Москве запланировано четыре массовых мероприятия. Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске в них приняли участие сотни людей.
Headquarters of the Federal Security Service seen in downtown Moscow, Wednesday, July 14, 2004. President Vladimir Putin has ordered a reorganization of the Federal Security Service that will give the director of the main KGB successor organ the status of a Cabinet minister and cut the number of his deputies, the Kremlin said Wednesday. (AP Photo/Ivan Sekretarev)

В России прошли митинги в память о жертвах политических репрессий 30.10.2010

Во многих городах России День памяти жертв политических репрессий был отмечен митингами. В Москве участники акции требовали освобождения Ходорковского, а также ученых и политзаключенных, находящихся за решеткой.
This 1994 picture shows Yelena Bonner, the widow of physicist and Nobel Peace Prize winner Andrei Sakharov, in Moscow. Bonner was hospitalized in Moscow early Tuesday, July 30 1996, after suffering a minor heart attack. Bonner and Sakharov were both persecuted as dissidents in the Soviet era, and Bonner has continued to champion human rights causes since her husband's death in 1989. (AP Photo/Sergei Karpukhin)

Елена Боннэр осуждает ''крестовый поход'' властей против искусства 05.06.2009

В московском суде начался процесс над организаторами выставки "Запретное искусство - 2006". В здание суда не пустили около половины журналистов. Елена Боннэр и Сергей Ковалев призывают в акциям протеста.
Ausschnitt vom Bild: Rights activists observe a moment of silence to mark the 40th anniversary of a key opposition rally that is regarded as the start of the Soviet dissident movement at the site of the event, Pushkinskaya square in Moscow, late Saturday, Dec. 10, 2005, with a monument to Russian poet Alexander Pushkin in the background. Shown from left are, member of the Presidential Commission on Human Rights Valery Borshchov, Valeriya Novodvorskaya, Konstantin Borovoi. Others are unidentified. On Dec. 5, 1965, several dozen activists gathered in central Moscow to demand that the trial of two Soviet writers charged with anti-Soviet activity in their yet-unpublished writings, Andrei Sinyavsky and Yuliy Daniel, be open. The rally, which was quickly dispersed, is regarded as the first pro-democracy demonstration in the Soviet Union's history. (AP Photo/Sergei Grits)

"Новое время" не продаст свою редакционную политику 27.09.2006

Несмотря на тяжелое финансовое положение, журнал "Новое время" не будет продан ИД Родионова. Потенциальный покупатель слишком рано раскрыл свои планы изменить редакционную линию издания, объясняет Валерия Новодворская.