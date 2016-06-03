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Власти украинского Луцка переименовали одну из улиц в честь Валерии Новодворской. Этот шаг был предпринят в рамках закона о декоммунизации.
Радиостанция получила предупреждение в связи с программой, в которой обсуждались бои за донецкий аэропорт. Роскомнадзор усмотрел в передаче оправдание военных преступлений.
Смерть Валерии Новодворской, о которой стало известно 12 июня, стала главной новостью Рунета. Блогеры писали эпитафии, размышляли о роли личности в истории и оценивали вклад Новодворской в развитие общества.
Известная не только в России, но и в мире политический и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась в Москве. Друзья и коллеги считают ее в первую очередь публицистом и просветителем.
Правозащитница Валерия Новодворская умерла в возрасте 64 лет в реанимации московской больницы. Как стало известно из медицинских кругов, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок.
Митинги "За честные выборы" проходят в различных городах России. В Москве запланировано четыре массовых мероприятия. Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске в них приняли участие сотни людей.
Во многих городах России День памяти жертв политических репрессий был отмечен митингами. В Москве участники акции требовали освобождения Ходорковского, а также ученых и политзаключенных, находящихся за решеткой.
В московском суде начался процесс над организаторами выставки "Запретное искусство - 2006". В здание суда не пустили около половины журналистов. Елена Боннэр и Сергей Ковалев призывают в акциям протеста.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, журнал "Новое время" не будет продан ИД Родионова. Потенциальный покупатель слишком рано раскрыл свои планы изменить редакционную линию издания, объясняет Валерия Новодворская.
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