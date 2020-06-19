Валерий Цепкало о компромате на него и победе над Лукашенко

Валерий Цепкало от других потенциальных кандидатов в президенты отличается серьезным номенклатурным бэкграундом - в 1994 году, на первых президентских выборах в Беларуси, он входил в команду Александра Лукашенко, далее занимал посты первого замминистра иностранных дел, посла РБ в США, а затем создал и руководил Парком высоких технологий (ПВТ).

Это интервью состоялось еще до того, как Центризбирком (ЦИК) Беларуси объявил, что инициативная группа Цепкало не собрала 100 тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. При этом он уже тогда объявил, что собирается обжаловать отбраковку своих подписей ЦИКом.

Почему Валерий Цепкало долго работал с Александром Лукашенко, а сейчас соперничает с ним, и как он планирует победить действующего президента - у DW.

DW: В 1994 году вы были в команде будущего президента Лукашенко, помогли ему выиграть выборы и за это получили высокие госдолжности. В сумме вы проработали на него более 20 лет. Почему почти 25 лет Лукашенко вас устраивал, а теперь вы идете против него, ведь сейчас вы его соперник?

Валерий Цепкало: Я действительно его соперник и иду на выборы, потому как вижу, что последние 10 лет Беларусь не развивается. На фоне бурно развивающегося мира мы видим, как деградирует экономика, образование, здравоохранение, госуправление в нашей стране. Беларусь как будто превратилась в другую планету с тяжелым духом застоя, где у людей отсутствуют улыбки, где нет веры в завтрашний день.

- Сразу после вашего выдвижение заговорили, что вы технический кандидат, проще говоря, спойлер. Мол, столько лет был с Лукашенко, хорошая биография, а теперь начал критиковать режим - идеальный кандидат для привлечения избирателей на участки. Так вы спойлер?

Валерий Цепкало во время интервью корреспонденту DW Александре Богуславской

- (Смеется. - Ред.) Не хочу комментировать мнение разных людей, спойлер я или нет. Я, честно говоря, слово такое узнал только в этой кампании. Я принял решение самостоятельно, я сам иду в президенты. Меня никто об этом не просил, не уговаривал выдвинуться, чтобы создать фальшивое ощущение выборов. Я сделал это, исходя из своего жизненного опыта, исходя из того, что могу сделать для Республики Беларусь, исходя из своего видения будущего страны.

- Перед началом интервью вы просили не спрашивать об этом, но я не могу обойти данный вопрос. 29 июня было объявлено, что МВД Беларуси проводит проверку "имевших место фактов" вашей "противоправной деятельности". Как сообщили СМИ, заявление на вас написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. Этот человек назвался подрядчиком, который также строил ваш дом за Национальной библиотекой. Он утверждает, что регулярно платил вам крупные суммы, отплачивал отдых вашей семьи за границей в обмен на будущие выгодные контракты. Это правда?

- Сейчас каждый чудак, каждый нездоровый человек может писать все, что угодно. И если это комментировать, то мне придется реагировать на огромное количество постов всякого бреда. И именно поэтому я просил не спрашивать, потому как это абсолютно бессмысленно.

Если, как он пишет, он это делал в 2012 году, зачем надо было ждать 8 лет, для того, чтобы мне это предъявить? У него были прекрасные возможности предъявить все это до 2017 года, когда я занимал должность главы ПВТ, и следующие три годы. Почему эти глупости появились именно сейчас?

- То есть он не платил за ваш отдых за границей?

- Конечно, нет. Это глупости все. Я достаточно зарабатываю сам, чтобы оплатить свой отдых, в Москву или в Киев слетать. Это абсолютный абсурд, который я даже комментировать не хочу.

- Но МВД уже объявило о начале проверки. Вас уже вызывали по этому делу?

- Нет, пока не вызывали.

- Судя по онлайн-опросам аудитории негосударственных СМИ, пусть они и не являются репрезентативными, на нынешних выборах у Лукашенко три главных соперника: экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, блогер Сергей Тихановский в лице его жены Светланы и вы. Недавно Лукашенко признал, что это он послал сигнал на действия против Тихановского, который был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Обвинения Лукашенко в адрес Бабарико также вылились в арест экс-банкира. Между тем президент упоминал, что есть компромат и на Цепкало. Какой компромат на вас есть у Лукашенко?

- Вы у меня спрашиваете? Вы лучше у него спросите, потому что я не знаю. Может, это заявления турецкого поданного, может, еще что-то. Если у него есть компромат, то пусть опубликуют.

Конечно, вы можете сказать, что я не ангел. И вообще вряд ли кто-то может сказать о себе, что он чист. Был известный исторический персонаж, который был кристально чист, и его распяли. Если говорить о том, что можно придраться к столбу, то действительно у любого человека, который занимается в Беларуси хозяйственной деятельности, можно найти "блоху" в его поступках. Так просто выстроена система, которая изначально рассматривает человека виновным.

- Политконсультант Александр Федута, также входившийв команду Лукашенко в 1994 году, рассказывал, что именно вы тогда помогли организовать выступление Лукашенко в Госдуме России, что было сильным предвыборным ходом. Не собираетесь сейчас провернуть такой же трюк, но уже в отношении себя?

- В то время это воспринималось как серьезный фактор для белорусской политики, потому что был такой феномен - "остальгия", тоска по Востоку. Действительно, ход по связям с Россией был мной инициирован, тогда это отражало настроения большинства белорусских избирателей. Люди хотели иметь с Россией хорошие добрососедские отношения, которые бы предполагали отсутствие границ, возможность свободного перемещения, трудоустройства, учебы. Тогда это было действительно важно, и выступление в Госдуме было серьезным внешнеполитическим ходом.

Я думаю, в этом нет никакой необходимости на сегодняшний день. Мне кажется, что гораздо важнее сейчас посещать Жлобин, Столин, Барановичи и другие белорусские города, где доносить избирателям свое видение, в том числе и о том, как будут развиваться наши малые, средние и большие города. Ехать в Госдуму в настоящее время абсолютно бессмысленно.

- Если президент России Владимир Путин позовет вас сейчас на встречу, вы поедете?

- Безусловно, Россия наш главный партнер, и она будет оставаться нашим партнером. И мне кажется, это нормальная практика для большинства стран мира, когда первый визит должен быть осуществлен в страну, которая является ближайшим торгово-экономическим, политическим, культурным партнером.

- Поедете, будучи еще претендентом на пост президента?

- Я об этом пока не думал, давайте подождем, пока такое предложение поступит.

- У вас может быть прекрасная предвыборная программа, но история политических кампаний при Лукашенко показала, что ключевой вопрос тут: как победить Лукашенко в условиях нечестных выборов. Как вы собираетесь на него ответить?

- Собираюсь победить только с помощью честных выборов, только законным путем. Никаких незаконных способов мы не рассматриваем. Есть Конституция Республики Беларуси, в соответствии с которой главным источником власти является народ. И есть избирательное законодательство, которое описывает процедуру выборов, и другие законы о выборах.

- Предположим, вас зарегистрировали в качестве кандидата в президенты. Как вы собираетесь защищать отданные за вас голоса избирателей, если белорусский ЦИК посчитает их неправильно?

- Голоса избирателей должно защищать гражданское общество. Мне кажется, это не моя задача. Это должна быть задача избирательных комиссий, Центризбиркома, многочисленных наблюдателей, в том числе международных.

- Но разве у гражданского общества еще остались юридические механизмы для этого? Его представителей не включают в избирательные комиссии, не регистрируют наблюдателями на участках.

- Других механизмов я не придумал.

- Вы не думали сняться в пользу одного из главных фаворитов кампании Виктора Бабарико?

- Сейчас бессмысленно говорить о том, чтобы сниматься в чью-то пользу. Во-первых, мы не имеет пока возможности изложить свою программу. Во-вторых, не понятно, кто еще будет зарегистрирован. Поэтому сниматься в чью-то пользу я считаю абсолютно непонятным и необоснованным. Если общество пока еще не имеет возможности ознакомиться с программой, непонятно, как оно будет реагировать на то или иной снятие.

С моей точки зрения, должно быть так, как говорил Конфуций: сто цветов и сто разных соперничающих учений. Мне кажется, чем шире спектр мнений, тем больше возможностей для общества узнать о программах разных кандидатов. И тем лучше будет для Беларуси.

- Сбор подписей завершен, теперь комиссии проверяют их на подлинность (интервью проводилось до того, как ЦИК объявил, что Цепкало не собрал 100 тысяч действительных подписей. - Ред.). При проверке комиссии уже стали активно отбраковывать подписи, собранные вашей командой. Будете ли вы обжаловать непризнание подписей?

- Я могу сказать то, что мы очень тщательно подошли к процессу отбора подписей. Мы собрали около 220 тысяч подписей, отобрали сами 160 тысяч, которые являются наиболее чистыми - у нас было создана ревизионная комиссия для этого, мы проверяли подписи несколько раз. Естественно, мы будем реагировать, если увидим, что по каким-то причинам те или иные подписи были не признаны. Нам бы хотелось, конечно, узнать, какие подписи были не признаны.

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