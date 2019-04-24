Вакансии в Германии: кого чаще ищут фирмы

Служба технического надзора Dekra ежегодно составляет доклад о ситуации на немецком рынке труда. На сей раз она проанализировала почти 14 тысяч вакансий, которые были опубликованы в феврале 2019 года в 11 как региональных, так и межрегиональных ежедневных газетах, на двух крупных онлайн-порталах по поиску работы, а также в соцсетях для деловых контактов Xing и LinkedIn.

Общий вывод, который сделали аналитики: спрос на высококвалифицированных специалистов в технической сфере по сравнению с прошлым несколько спал, зато число вакансий для специалистов со средним профобразованием растет.

Немецкий рынок труда: наилучшие шансы

Лучше всего шансы найти работу - у электронщиков, электриков и электромонтеров. Они намного опережают в рейтинге Dekra инженеров-электротехников, нехватка которых также наблюдается по всей Германии.

На втором месте по востребованности - айтишники: из всех проанализированных предложений о работе на рынке труда каждое десятое - для них. Треть вакансий в сфере IT адресованы разработчикам ПО, программистам, IT-архитекторам. Выросло и число вакансий для информатиков-экономистов: компаниям нужны кадры с глубокими знаниями в сфере IT и при этом разбирающиеся в экономике и производственных процессах. Работодателям также требуются системные администраторы, и чуть меньше IT-консультанты и аналитики данных.

Медперсонал

На третьем месте в общем рейтинге - специалисты по уходу за больными (вакансии для них составляют 40 процентов от числа вакансий для медперсонала). Чуть меньше трети предложений о работе адресованы дипломированным специалистам по уходу за престарелыми - по сравнению с прошлым годом они поднялись с 18-го места в рейтинге на 7-е. Аналитики объясняют это тем, что в Германии недавно было решено выделить клиникам и домам престарелых дополнительное финансирование для улучшения качества медицинского обслуживания. А вот число вакансий для фельдшеров, продавцов в аптеке, младшего персонала в сфере ухода за больными и престарелыми, а также массажистов, физиотерапевтов и логопедов несколько сократилось.

Спрос на специалистов по уходу за пожилыми людьми по-прежнему высок

В рейтинге востребованности кадров, составленном Dekra, вы не найдете врачей - объявления для них публикуются на сайтах клиник и специализированных порталах, не охваченных в рамках данного исследования.

В сфере сбыта

С четвертого по шестое места в рейтинге Dekra отводятся консультантам по сбыту, менеджерам по продажам, по продукту и по работе с клиентами - они нужны в самых разных сферах, например, как страховым обществам, так и франчайзинговым компаниям.

Бум, наблюдающийся в онлайн-торговле, и постоянное совершенствование логистических концепций в индустрии привели и к росту кадрового спроса в сфере логистики и транспорта (восьмое место в рейтинге). Несмотря на все большую автоматизацию процессов, предприятиям нужны специалисты с разными уровнями квалификации: рабочие складов, водители погрузчика, товароведы, специалисты по складской логистике, упаковщики.

Сфера сервиса

На девятом месте по количеству вакансий - сфера сервиса. По сравнению с прошлым годом спрос на кадры вырос в гостиничном и ресторанном бизнесе. В первую очередь работодатели искали сервис-персонал и администраторов рецепции, а также поваров (число вакансий для них по сравнению с 2018 годом выросло вдвое).

В сфере персонала

Как это ни парадоксально, но новые сотрудники нужны и отделам кадров. На 10-м месте в общем рейтинге по количеству вакансий находятся рекрутеры и менеджеры по персоналу (впервые с 2011 года). Помимо них компании нуждаются в офис-менеджерах. Для них в этой сфере - каждое десятое предложение.

Инженеры

А вот ситуация с нехваткой инженеров несколько успокоилась, по крайней мере, если верить результатам исследования Dekra. Чаще всего вакансии выписывают для инженеров-строителей и архитекторов, но, несмотря на хорошую конъюнктуру в строительной отрасли, по сравнению с 2018 годом в рейтинге они спустились на две строчки и занимают 12-е место. Несколько выше стал спрос на электроинженеров. Почти каждая пятая вакансия для инженеров предназначена для специалистов в области машино- и автомобилестроения. 8 процентов вакансий - для инженеров-экономистов, 4 процента - для инженеров по качеству.

Нужны водители и не только

Судя по числу вакансий, спрос на специалистов в сфере металло- и электроиндустрии остается стабильно высоким. Нужны кадры по монтажу готовых частей, по технической эксплуатации оборудования и специалисты в сфере автоматизации, умеющие работать на станках с ЧПУ. По-прежнему востребованы специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления и сантехнических устройств, сварщики, монтажники металлоконструкций и другие специалисты по работе с металлом. Для внутренней отделки помещений чаще всего ищут маляров и столяров, хотя по сравнению с прошлым годом спрос на них немного снизился.

Пристальное внимание было уделено объявлениям для

водителей грузовиков - по данным Международного союза автомобильного транспорта, к 2027 году одной только Германии будет не хватать 185 тысяч таких специалистов. В трех из пяти объявлений были описаны условия работы. Половина вакансий связана с региональными перевозками. Каждому второму немецкому работодателю важно, чтобы водитель обеспечивал безопасность погрузки и разгрузки. Преимущество на рынке труда дают базовые навыки монтажа и ремонта, а также общее представление о логистике и работе складов. Среди частых требований - водительское удостоверение категории "CE" или права на вождение погрузчика.

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