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Бюджет России

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15.09.2018, Russland, Klerk: Ein gepanzertes Fahrzeug geht im Rahmen des Militärmanövers Wostok von Bord eines russischen Marineschiffs, während Militärhubschrauber über dem Übungsplatz kreisen. Das einwöchige Manöver erstreckt sich über weite Teile Sibiriens, des Fernen Ostens, der Arktis und des Pazifischen Ozeans und umfasst fast 300.000 russische Soldaten, 1.000 russische Flugzeuge und 36.000 Panzer und andere Kampffahrzeuge. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В бюджете РФ на 2022 год расходы на оборону вновь выйдут на второе место 03.10.2021

После двух лет поддержки бизнеса на фоне пандемии в следующем году расходы на экономику в России вновь станут ниже военных трат, пишет РБК.
ARCHIV - Blick über Bamako in Mali, aufgenommen am 18.03.2013. Zwei bewaffnete Männer haben das Luxushotel Radisson in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und halten dort 170 Menschen als Geiseln. Foto: Oliver Lang/dpa (zu dpa 170 Geiseln bei Überfall auf Luxushotel in Mali vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright:

В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России 01.10.2021

Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
Außenaufnahme auf die Gefangenenkolonie IK-2, die sich unter den russischen Strafvollzugsanstalten durch ein besonders strenges Regime auszeichnet, 85 Kilometer östlich von Moskau. Rund anderthalb Monate nach einem international heftig kritisierten Gerichtsurteil ist der Kremlkritiker Nawalny in das russische Straflager gebracht worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Власти России рассчитывают получать от труда осужденных 16 млрд рублей в год 25.09.2021

Согласно прогнозам, в 2021 году доходы бюджета от труда осужденных составят 15,2 млрд рублей, а в 2022 году - около 15,8 млрд.
31.10.2019, USA, Washington: Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses versammeln sich. Erstmals seit Beginn der Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hat sich das Repräsentantenhaus in einem förmlichen Beschluss hinter die Untersuchungen gestellt. Die Kongresskammer votierte mit den Stimmen der Demokraten mehrheitlich für eine Resolution, die Regeln für die weiteren Untersuchungen festlegt. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 24.09.2021

В проект оборонного бюджета внесено немало касающихся России поправок - в частности, запрет на торговлю долговыми обязательствами РФ. В нем же содержится рекомендация ввести санкции по "списку Навального".
Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, leitet eine Sitzung im Kapitol. (zu dpa US-Repräsentantenhaus stimmt Bidens Corona-Konjunkturpaket zu) +++ dpa-Bildfunk +++

Американцам запретят торговать гособлигациями РФ на вторичном рынке 22.09.2021

В оборонный бюджет США внесена поправка, которая может нанести значительный ущерб деятельности американских компаний в России.

VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 17, 2021: Cadets of the Makarov Pacific Higher Naval School vote in the 2021 Russian parliamentary election. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021; voters will go to the polls to elect members of the Russian State Duma; voters will also elect heads of nine Russian regions and 39 constituent regions of Russia will hold regional parliamentary elections. Yuri Smityuk/TASS

Первый день выборов Госдумы: у участков очереди бюджетников 17.09.2021

Российские СМИ, наблюдатели и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, изображающие длинные очереди из полицейских, военных и других бюджетников на избирательных участках по всей стране.
09.01.2020, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - JANUARY 9, 2020: A passenger by an information board at Moscow's Sheremetyevo International Airport. On the January 8, 2020, a Ukraine International Airlines' Boeing-737 passenger plane heading to Kiev crashed shortly after taking off from Tehran's Imam Khomeini International Airport killing all 176 people on board, including nine crew members. Gavriil Grigorov/TASS Foto: Gavriil Grigorov/TASS/dpa |

МИД и МВД РФ поручили вернуть на родину полмиллиона россиян-эмигрантов 16.09.2021

Переселение мигрантов необходимо организовать "путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета", решили в правительстве России.
People wearing face masks and gloves to protect against the coronavirus disease walk along Red Square in central Moscow on October 10, 2020. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

Не Россия кормит Москву, а наоборот? Так ли это 04.09.2021

Сергей Собянин заявил, что неправильно говорить, будто "вся страна кормит Москву", и вообще столица - главный бюджетный донор. Так ли это и о чем умолчал мэр, разбиралась DW.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Госдолг России превысил порог в 20 триллионов рублей 25.08.2021

На 1 июля 2021 года государственный долг РФ составил 20,42 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. На обслуживание долга из бюджета потратили более 506 млрд.
29.04.2015 * Bildunterschrift:A boy sits close to TV sets at a shop in Minsk on April 29, 2015, during a broadcast of Belarus' President Alexander Lukashenko's annual state of the nation address. AFP PHOTO / SERGEI GAPON (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP/Getty Images)

Nestlé сократила рекламный бюджет в Беларуси под влиянием правозащитников 06.08.2021

Западных рекламодателей обвинили в финансировании телепропаганды Лукашенко. Швейцарская компания среагировала. Ролики немецкой Henkel на белорусских госканалах оплачивают из России.

Gebündelte Hundertdollarscheine, Geldstapel, Computergrafik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Во сколько России обходится поддержка Беларуси 21.07.2021

Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь, утверждают опрошенные DW эксперты. Они оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.
#58702863 - Judge Holding Documents © apops

Суд арестовал экс-главу МВД Латвии, подозреваемого в шпионаже в пользу России 11.06.2021

У депутата Сейма Яниса Адамсонса прошли обыски. Следствие считает, что экс-глава МВД Латвии в течение 4 лет сообщал Москве о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

Экс-главу МВД Латвии подозревают в шпионаже в пользу России 10.06.2021

По версии следствия, депутат Сейма Янис Адамсонс в течение четырех лет передавал Москве информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

ФСБ потратит 2,8 млн рублей на электрошокеры "для государственных нужд" 04.05.2021

Войсковая часть №55056 ФСБ объявила тендер на покупку 288 электрошокеров. Из российского бюджета выделят 2,81 млн рублей. Росгвардия и МВД России закупали такие устройства по более высокой цене.
Surface-to-air missiles with radar guidance system pointing to the sky. Photo via Newscom picture alliance |

Доклад SIPRI: Россия входит в пятерку стран с крупнейшими военными расходами 25.04.2021

В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей, сообщает SIPRI. По объему военного бюджета Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь США, КНР и Индии.
Ukraine's former President Petro Poroshenko speaks to media after casting his ballot at a polling station in Kiev during local elections in Ukraine on October 25, 2020. - Ukrainians were voting on on October 25 in local elections seen as a test for the president whose popularity has suffered in the year and a half since he came unexpectedly to power. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате 100 млрд долларов 09.02.2021

По словам адвоката экс-президента Украины, дело против Порошенко было сфабриковано агентами влияния России. Речь шла о растрате средств бюджета и международной помощи.
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