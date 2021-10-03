Бюджет России

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После двух лет поддержки бизнеса на фоне пандемии в следующем году расходы на экономику в России вновь станут ниже военных трат, пишет РБК.
Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
Согласно прогнозам, в 2021 году доходы бюджета от труда осужденных составят 15,2 млрд рублей, а в 2022 году - около 15,8 млрд.
В проект оборонного бюджета внесено немало касающихся России поправок - в частности, запрет на торговлю долговыми обязательствами РФ. В нем же содержится рекомендация ввести санкции по "списку Навального".
В оборонный бюджет США внесена поправка, которая может нанести значительный ущерб деятельности американских компаний в России.
Российские СМИ, наблюдатели и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, изображающие длинные очереди из полицейских, военных и других бюджетников на избирательных участках по всей стране.
Переселение мигрантов необходимо организовать "путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета", решили в правительстве России.
Сергей Собянин заявил, что неправильно говорить, будто "вся страна кормит Москву", и вообще столица - главный бюджетный донор. Так ли это и о чем умолчал мэр, разбиралась DW.
На 1 июля 2021 года государственный долг РФ составил 20,42 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. На обслуживание долга из бюджета потратили более 506 млрд.
Западных рекламодателей обвинили в финансировании телепропаганды Лукашенко. Швейцарская компания среагировала. Ролики немецкой Henkel на белорусских госканалах оплачивают из России.
Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь, утверждают опрошенные DW эксперты. Они оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.
У депутата Сейма Яниса Адамсонса прошли обыски. Следствие считает, что экс-глава МВД Латвии в течение 4 лет сообщал Москве о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
По версии следствия, депутат Сейма Янис Адамсонс в течение четырех лет передавал Москве информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
Войсковая часть №55056 ФСБ объявила тендер на покупку 288 электрошокеров. Из российского бюджета выделят 2,81 млн рублей. Росгвардия и МВД России закупали такие устройства по более высокой цене.
В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей, сообщает SIPRI. По объему военного бюджета Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь США, КНР и Индии.
По словам адвоката экс-президента Украины, дело против Порошенко было сфабриковано агентами влияния России. Речь шла о растрате средств бюджета и международной помощи.
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