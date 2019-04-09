Бюджетному сектору в Германии не хватает айтишников: это правда?

Эксперты консалтинговой компании McKinsey бьют тревогу: к 2030 году общественному сектору Германии будет не хватать 730 тысяч служащих. Сейчас дефицит кадров в этом секторе составляет примерно четыре процента, через десять лет он возрастет в четыре раза. По прогнозам аналитиков, это самый высокий показатель в сравнении с другими отраслями.

Что входит в немецкий госсектор

Сначала давайте определим границы этого самого сектора. Öffentlicher Dienst (или еще Öffentliche Hand) охватывает госучреждения, муниципальные структуры, которые непосредственно обслуживают общественный сектор, есть здесь и компании. Из конкретных примеров: Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit), Немецкий федеральный банк (Deutsche Bundesbank), железнодорожная компаниработаайтишникия Deutsche Bahn, компания Fraport - оператор крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне.

В этом секторе заняты и госслужащие, но, как мы уже рассказывали, не каждый, кто занят в бюджетной сфере, является чиновником. Лишь треть всех служащих общественного сектора имеют статус чиновника.

Так вот к 2030 году каждый третий сотрудник в госсекторе уйдет на пенсию. Кроме того, эксперты McKinsey подчеркивают, что примерно 400 тысяч приходится на управленческое звено среднего уровня. Сильный голод госсектор испытает и из-за нехватки айтишников.

Айтишники - самые востребованные специалисты?

Кристоф Буш (Christoph Busch), возглавляющий направление "Работа и инновации" в немецком объединении предприятий цифровой экономики Bitkom, так прокомментировал такой прогноз: "Нехватка IT-специалистов особенно сильно бьет по бюджетной сфере. Она носит межотраслевой характер. К концу 2018 года на рынке было 82 тысячи вакансий. Соискатели с хорошей квалификацией имеют все шансы на рынке труда и могут сами выбирать себе работодателя. Госструктуры предлагают менее привлекательные условия оплаты труда в сравнении с другими. Добавьте к этому еще следуюшие причины: иерархию, отсутствие гибких моделей повышения квалификации и устаревшую IT-инфраструктуру". При поиске персонала бюджетные учреждения, как правило, пользуются традиционными методами, что ограничивает их возможности. Кроме того, они предъявляют к кандидатам больше формальных требований, что сужает круг потенциальных соискателей.

Нехватку специалистов в сфере информационных технологий подтвердили и в министерстве внутренних дел Германии. "Федеральным органам власти всегда нужны специалисты самых разных профилей, так как сфера обязанностей - очень широкая. Спрос, в первую очередь, формируют потребности конкретных ведомств. Сейчас можно говорить о нехватке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий", - ответили на запрос DW в министерстве.

Какой имидж у немецких чиновников?

Опрос 165 служащих на руководящих позициях и анализ статистической базы позволил экспертам сделать следующие выводы: привлечь высококвалифицированные кадры будет сложно. Чиновники работают на благо обществу. Кроме того, их рабочие места защищены от колебаний на рынке труда. Но при всей убедительности таких аргументов недотягивает экономический фактор. 60 процентов опрошенных заявили о том, что их финансовые ожидания не реализовались. И именно денежный фактор является наиболее распространенной причиной, почему молодые кадры уходят из общественного сектора в экономику.

Из анонимных ответов участников исследования McKinsey видны причины, по которым бюджетным предприятиям сложно конкурировать с частным сектором: "трудно получить возможности для карьерного роста", "лучшие выпускники редко или почти никогда не пытаются устроиться к нам на работу", "у нашей организации отсутствует конкурентное предложение или оно устарело". В министерстве внутренних дел, однако, уверены, что для молодых людей сегодня главное - не высокий заработок, а стремление работать на благо общество. Кроме того, статус чиновника имеют и другие финансовые преимущества помимо жалования.Например - отдельная финансовая помощь (Beihilfe).

"Как привлечь молодых в госсектор?" - с таким вопросом мы обратились в министерство внутренних дел Германии. "Престиж немецких чиновников в последние годы постоянно рос. В общем рейтинге профессий чиновники улучшили свою позицию. С 2007 года - на 12 процентных пунктов. Госслужащие обогнали менеджера и банковского служащего по привлекательности. А некоторые профессии в госсекторе, например, пожарный, полицейский, судья или учитель, относятся к самым престижным в обществе. Для молодых людей важно иметь возможность совмещать работу и семью. И здесь бюджетный сектор может зачастую предложить даже больше, чем частный", - подчеркивают в министерстве.

Сколько же зарабатывают чиновники? Как объясняет онлайн-портал StepStone, только что приступившие к исполнению обязанностей попадают на первую ступень (Stufe 1). Их жалование в первые шесть лет составляет от 1751 до 2735 евро в месяц до уплаты налогов. Размер жалования растет с переходом на новую ступень на 200-600 евро. Средняя зарплата чиновника составляет 46 400 евро в год, подсчитали аналитики StepStone. Руководитель ведомства может зарабатывать 60 тысяч евро в год.

На госслужбу могуть поступить граждане ФРГ или другой страны, входящей в ЕС, а также государств Европейской экономической зоны (среди них - Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) или граждане страны, с которой у Германии есть соглашение о признании квалификации, например - со Швейцарией. Министерство внутренних дел Германии может сделать исключение, например, для граждан РФ, если существует острая необходимость. Для служащих бюджетного сектора, которые работают по тарифным соглашениям, например, в Deutsche Bahn, Fraport подобных ограничений, связанных с гражданством, нет.

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Кто в Германии зарабатывает больше всех Лидеры рейтинга В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Деньги к деньгам За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Сколько платят инженерам Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

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Кто в Германии зарабатывает больше всех Топ самых высокооплачиваемых профессий Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

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