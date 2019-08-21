Бюджетников Москвы вынуждают прийти на митинг в День российского флага

Сотрудников бюджетных организаций в Москве призывают прийти на митинг-концерт в честь Дня российского флага, а их руководителей просят "отнестись с пониманием" к этому призыву и обеспечить необходимую явку. Скриншоты соответствующих электронных писем обнародовали в интернете в среду, 21 августа, читатели Telegram-канала журналиста и общественного деятеля Илья Варламова Varlamov News.

Судя по содержанию мейлов, которые были отправлены руководителям организаций, принадлежащих столичным властям, каждому из них необходимо выполнить определенную квоту по явке сотрудников. В отдельных случаях за участие в мероприятии обещают отгулы. Кроме того, сотрудников призывают приводить с собой друзей и членов семьи.

Оппозиции не разрешили провести шествие на проспекте Сахарова

О принуждении бюджетников к посещению концерта сообщили также читатели онлайн-издания "Медуза". Один из них - первокурсник филиала Московского политехнического университета в Коломне - заявил, что руководство филиала потребовало от студентов не отказываться от участия в мероприятии без уважительных причин.

Митинг-концерт в честь Дня российского флага должен состояться 24 августа на проспекте Сахарова. Ранее мэрия Москвы предложила организаторам запланированных на 24 августа митингов за честные выборы в Мосгордуму на площади Победы и Большой Якиманке, а также шествий на проспекте Сахарова и Тверской перенести эти мероприятия в спальный район Марьино.

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