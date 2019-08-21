 Бюджетников Москвы вынуждают прийти на митинг в День российского флага | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2019

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Россия

Бюджетников Москвы вынуждают прийти на митинг в День российского флага

Руководители столичных бюджетных организаций выложили в интернете электронные письма, в которых их призывают обеспечить высокую явку сотрудников на митинг-концерт в честь Дня российского флага в Москве.

Московская полиция, 18 августа 2019 года

Московская полиция, 18 августа 2019 года

Сотрудников бюджетных организаций в Москве призывают прийти на митинг-концерт в честь Дня российского флага, а их руководителей просят "отнестись с пониманием" к этому призыву и обеспечить необходимую явку. Скриншоты соответствующих электронных писем обнародовали в интернете в среду, 21 августа, читатели Telegram-канала журналиста и общественного деятеля Илья Варламова Varlamov News.

Судя по содержанию мейлов, которые были отправлены руководителям организаций, принадлежащих столичным властям, каждому из них необходимо выполнить определенную квоту по явке сотрудников. В отдельных случаях за участие в мероприятии обещают отгулы. Кроме того, сотрудников призывают приводить с собой друзей и членов семьи.

Контекст

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Оппозиции не разрешили провести шествие на проспекте Сахарова

О принуждении бюджетников к посещению концерта сообщили также читатели онлайн-издания "Медуза". Один из них - первокурсник филиала Московского политехнического университета в Коломне - заявил, что руководство филиала потребовало от студентов не отказываться от участия в мероприятии без уважительных причин.

Митинг-концерт в честь Дня российского флага должен состояться 24 августа на проспекте Сахарова. Ранее мэрия Москвы предложила организаторам запланированных на 24 августа митингов за честные выборы в Мосгордуму на площади Победы и Большой Якиманке, а также шествий на проспекте Сахарова и Тверской перенести эти мероприятия в спальный район Марьино.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Скрин-шот письма в адрес руководителя одной из бюджетных организаций Москвы с указанием обеспечить явку сотрудников на митинг 24 августа

Скрин-шот письма в адрес руководителя одной из бюджетных организаций Москвы с указанием обеспечить явку сотрудников на митинг 24 августа

Обращение к сотрудникам одной из бюджетных организаций Москвы с призывом прийти на митинг в честь Дня российского флага

Обращение к сотрудникам одной из бюджетных организаций Москвы с призывом прийти на митинг в честь Дня российского флага

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

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