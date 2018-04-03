 Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену

Экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене и приговорен к лишению свободы на 6 лет. Он также лишен звания майора.

Колючая проволока

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Слушания по делу с грифом "совершенно секретно" проходили в среду, 10 апреля, в закрытом режиме, судья огласил лишь резолютивную часть приговора.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В срок наказания зачтено время, которое он провел под стражей с декабря 2016 года. Суд также постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу, в том числе планшет, ноутбук и мобильный телефон подсудимого.

Докучаев, которого лишили звания майора, являлся оперуполномоченным Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России. Его начальником был руководитель отдела оперативного управления ЦИБ Сергей Михайлов, приговоренный в феврале к 22 годам колонии по обвинению в госизмене. Вместе с Михайловым на 14 лет был осужден бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Дело Докучаева было выделено в отдельной эпизод, так же как и дело еще одного фигуранта, бизнесмена Георгия Фомченкова, который также признал свою вину и был 1 апреля осужден Мосгорсудом на 7 лет колонии. Ранее сообщалось, что Докучаев и Фомченков признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам, утверждая, что "не осознавали криминального характера происходящего".

Контекст

Спецслужбы, крышующие хакеров, стали обычным явлением. В коррумпированном государстве к стремлению властей получить секретные данные добавляется и личный корыстный интерес кураторов в погонах, считает Александр Плющев. (11.01.2019)

Создание вирусов курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, утверждает арестованный по делу Lurk Дмитрий Козловский. (27.12.2017)

Эксперт Марк Галеотти рассказал в интервью DW о своей новой книге о русской мафии, об эволюции преступного мира и его роли в международной политике: от аннексии Крыма до атак хакеров. (12.04.2018)

Странная история с попыткой внесудебной блокировки серверов почтового сервиса ProtonMail демонстрирует уровень компетенции сотрудников российских спецслужб, считает Александр Плющев. (12.03.2019)

Telegram будет раскрывать личные данные по решению суда. Значит ли это, что Павел Дуров прогнулся? И что теперь делать пользователям? Комментарий Александра Плющева. (29.08.2018)

По данным издания The Bell, задержанные по делу о госизмене в ФСБ могут быть причастны к утечке информации о хакерских атаках на серверы Демократической партии США в начале 2016 года. В марте 2017 года американское министерство юстиции официально выдвинуло против Докучаева и другого сотрудника ФСБ Игоря Сущина обвинение в компьютерном взломе и экономическом шпионаже.

Кража данных 500 млн аккаунтов

По данным Минюста США, Докучаев и Сущин наняли для взломов двух хакеров и в конце 2014 года получили незаконный доступ более чем к 500 млн аккаунтов в Yahoo. Среди жертв хакерской атаки оказались российские журналисты, правительственные чиновники из РФ и США, а также представители российской компании, занятой в сфере кибербезопасности. Все они представляли интерес для ФСБ, указывал Минюст в Вашингтоне. По отдельным пунктам обвинения Докучаеву и Сущину грозит в США от 2 до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемые связаны с хакерами "Шалтай-Болтай"?

Осенью 2017 года Мосгорсуд приговорил к трем годам лишения свободы участников хакерской группировки "Шалтай-Болтай" за неправомерный доступ к охраняемой законом информации. На одном из этапов расследования были задержаны Докучаев, Михайлов и Стоянов.

Арестованный в 2016 году екатеринбургский хакер Константин Козловский в конце 2017 года рассказал телеканалу "Дождь", что создание вирусов Lurk и WannaCry курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Kind mit Laptop (picture-alliance/U.Baumgarten)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Личные данные немецких политиков оказались в Сети

    Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:21

"Смерти больше нет" и ФСБ: почему срывают концерты IC3PEAK - "Европа в фокусе"

Контекст

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Смерти больше нет" и ФСБ: почему срывают концерты IC3PEAK - "Европа в фокусе"  

США наказали Россию за хакерские атаки, а Москва обещает наказать за это США  

Блокировка Telegram в России: кто следующий? – DW Новости  

Также по теме

Deutschland Symbolbild Vorratsdatenspeicherung

Обвиняемые по делу о госизмене в РФ частично признали свою вину 03.04.2018

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков подтвердили передачу информации зарубежным спецслужбам. Материалы дела держатся в секрете.

Moskauer Stadtgericht

Суд рассмотрит дело членов группировки "Шалтай-Болтай" в закрытом режиме 10.08.2017

На переводе судебных слушаний в закрытый режим настаивала прокуратура РФ. По ее версии, это необходимо, чтобы сохранить тайну электронной переписки.

Moskauer Stadtgericht

Дело "Шалтай-Болтая" рассмотрит Мосгорсуд 21.06.2017

Суд не будет исследовать доказательства по делу против Владимира Аникеева. Обвиняемому грозит не более 2,5 лет лишения свободы.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Россия, или Молодым здесь не место  

Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом  

Кому на пользу спешка в избрании президента в Казахстане  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно