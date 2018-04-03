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Шалтай-Болтай
Российская хакерская группировка
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Контекст
Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену
Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену
Экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене и приговорен к лишению свободы на 6 лет.
Политика
10.04.2019
10 апреля 2019 г.
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" приговорен к 14 годам
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" приговорен к 14 годам
Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай".
Политика
26.02.2019
26 февраля 2019 г.
Кому кибервойна, а кому - мать родна
Кому кибервойна, а кому - мать родна
Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью становится все менее возможным, полагает Александр Плющев.
Александр Плющев
Комментарий
Политика
11.01.2019
11 января 2019 г.
Хакер из "Шалтая-Болтая" заявил о связях группировки с ФСБ
Хакер из "Шалтая-Болтая" заявил о связях группировки с ФСБ
Член хакерской группировки Константин Тепляков вышел на свободу по УДО и пообщался с журналистами.
Политика
09.01.2019
9 января 2019 г.
Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу
Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу
Владимиру Аникееву пересчитали срок наказания после внесения поправок в Уголовный кодекс РФ.
Политика
06.08.2018
6 августа 2018 г.
Обвиняемые по делу о госизмене частично признали свою вину
Обвиняемые по делу о госизмене частично признали свою вину
Бывший сотрудник ФСБ Докучаев и предприниматель Фомченков подтвердили передачу информации зарубежным спецслужбам.
Политика
03.04.2018
3 апреля 2018 г.
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Всего публикаций: 15
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