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Шалтай-Болтай

Российская хакерская группировка

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Контекст

Колючая проволока

Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену

Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену

Экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене и приговорен к лишению свободы на 6 лет.
Политика10 апреля 2019 г.
Эмблема "Лаборатории Касперского"

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" приговорен к 14 годам

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" приговорен к 14 годам

Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай".
Политика26 февраля 2019 г.
Люди в масках за компьютерами

Кому кибервойна, а кому - мать родна

Кому кибервойна, а кому - мать родна

Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью становится все менее возможным, полагает Александр Плющев.
Александр Плющев
Александр Плющев
Комментарий
Политика11 января 2019 г.
Экран компьютера с бинарным кодом

Хакер из "Шалтая-Болтая" заявил о связях группировки с ФСБ

Хакер из "Шалтая-Болтая" заявил о связях группировки с ФСБ

Член хакерской группировки Константин Тепляков вышел на свободу по УДО и пообщался с журналистами.
Политика9 января 2019 г.
Владимир Аникеев в Мосгорсуде (фото из архива)

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу

Владимиру Аникееву пересчитали срок наказания после внесения поправок в Уголовный кодекс РФ.
Политика6 августа 2018 г.
Символическая картинка: рука подключает сетевой кабель

Обвиняемые по делу о госизмене частично признали свою вину

Обвиняемые по делу о госизмене частично признали свою вину

Бывший сотрудник ФСБ Докучаев и предприниматель Фомченков подтвердили передачу информации зарубежным спецслужбам.
Политика3 апреля 2018 г.
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