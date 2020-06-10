 Бывший ресторан ″Минск″ в Потсдаме станет музеем | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме станет музеем

Во времена ГДР в ресторане "Минск" очень любили отдохнуть и поесть жители Потсдама. С осени 2021 года сюда будут приходить за пищей духовной - ради искусства.

Здание бывшего ресторана Минск, 2019 год

Популярный во времена ГДР и ныне заброшенный ресторан "Минск" в Потсдаме вновь откроется осенью 2021 года в качестве музея современного искусства. Таким образом в Германии появится еще одна "горячая точка" культуры, заявили в четверг, 10 июня, представители инвестора и инициатора проекта - Фонда Хассо Платтнера (Hasso Plattner).

В свое время этот фонд уже финансировал восстановление городского дворца в Потсдаме и реконструкцию расположенного также в Потсдаме дворца Барберини, в котором теперь находится музей с коллекций произведений старых мастеров и импрессионистов из художественного собрания Хассо Платтнера. Новый музей, который откроется после реконструкции здания ресторана в Потсдаме, будет специализироваться на изобразительном искусстве бывшей ГДР и актуальном искусстве.

Здание бывшего ресторана Минск

Здание бывшего ресторана "Минск", фото 2008 года

Хассо Платтнер - немецкий предприниматель, миллиардер, один из основателей компании SAP, производящей программное обеспечение для бизнес-организаций, а также известный в стране меценат, основавший фонд, активно спонсирующий искусство.

Ресторан "Минск" получит новую жизнь

Ресторан, представляющий собой бетонное здание в стиле послевоенного модерна с двухуровневой террасой и плоской крышей, был очень популярен во времена ГДР. Долгое время планировалось здание снести. Но в 2019 году городские власти Потсдама дали "зеленый свет" реконструкции бывшего ресторана и перепрофилированию его под музей.

В "Минске" будет проведена полная санация и удален вредный для здоровья асбест, который в послевоенные годы широко использовался в строительстве на территории всей нынешней Германии. После реконструкции музей будет иметь два выставочных уровня общей площадью 900 квадратных метров. Планируется сохранить фасад с его характерной композицией из окон, бетона и кирпичной кладки.

Здание бывшего ресторана Минск

Здание бывшего ресторана "Минск". Санация началась. Фото сделано в январе 2020 года

Директором музея "Минск" станет искусствовед Паола Малавасси (Paola Malavassi), с 2016 года возглавлявшая берлинский филиал галереи Юлии Стошек (Julia Stoschek Collection), а ранее работавшая в качестве ассистента директора кельнского Музея Людвига Каспера Кёнига (Kasper König). В новую должность в Потсдаме выпускница Гейдельбергского университета вступит в августе 2020 года.

"Мы уверены, что Паола Малавасси преуспеет в том, чтобы превратить здание, за сохранение которого боролись многие жители Потсдама, в пространство особого, международного значения", - подчеркнула Штефани Платтнер (Stefanie Plattner), член правления Фонда Хассо Платтнера. Ресторан "Минск" во времена ГДР был излюбленным местом отдыха и должен снова таковым стать, указала в свою очередь Паола Малавасси: "В то же время это здание должно стать местом, где будут обсуждаться вопросы истории искусства ГДР, а также проблемы тоталитаризма и цензуры".

Смотрите также:

Картины художников ГДР

  • Трак Вендиш. Эквилибрист (1984)

    Картины художников ГДР

    Трак Вендиш. "Эквилибрист" (1984)

    С шестом в руках балансирует на тонком канате эквилибрист. Мышцы напряжены до предела. В глазах - тревога. Эта выписанная грубыми мазками картина экспонируется на выставке "Под маской. Художники в ГДР" ("Hinter der Maske. Künstler in der DDR") в Музее Барберини в Потсдаме. Ее автор Трак Вендиш находился под влиянием постмодернистского течения "Новые дикие".

  • А. Р. Пенк. Я (1970)

    Картины художников ГДР

    А. Р. Пенк. "Я" (1970)

    Существовало ли в ГДР свободное искусство? Выставка "Под маской. Художники в ГДР" наглядно иллюстрирует то, что и в Восточной Германии были художники, в своем творчестве не придерживавшиеся соцреализма. Один из них - Ральф Винклер, работавший под псевдонимом А. Р. Пенк и преследовавшийся в ГДР по политическим мотивам.

  • Норберт Вагенбретт. Автопортрет с рабочим (1983)

    Картины художников ГДР

    Норберт Вагенбретт. "Автопортрет с рабочим" (1983)

    Картины с изображением рабочих в ГДР приветствовались. Художникам, творившим в духе соцреализма, были гарантированы признание и деньги. Впрочем, были и такие, кто успешно "маскировал" свои работы под соцреализм. На картине Норберта Вагенбретта изображен простецкий рабочий парень, а чуть в стороне - сам художник. Оба с недоверием посматривают друг на друга - как чужаки.

  • Лотар Цитцман. Гимн демократической молодежи мира (1975)

    Картины художников ГДР

    Лотар Цитцман. "Гимн демократической молодежи мира" (1975)

    В эпоху торжества соцреализма талантливый художник и профессор живописи Лотар Цитцман выбрал для себя символизм. Его работы изысканны, романтичны, излучают радость и оптимизм, в них превалирует красный цвет, но в то же время нет китча. Цитцман любил изображать спортсменов, детей, сцены карнавала, писать натюрморты и пейзажи. В 1976 году он участвовал в оформлении Дворца республики ГДР.

  • Эрих Киссинг. Лейпцигцы на море (1976-79)

    Картины художников ГДР

    Эрих Киссинг. "Жители Лейпцига на море" (1976-79)

    Муза в виде русалки с венком из кувшинок на голове, а рядом - семеро лейпцигских художников, среди которых и сам автор полотна (второй справа на заднем плане). Эта милая, слегка ироничная картина - гимн братству благородных мужчин, которые дорожат дружбой, а в женщине видят прекрасное существо. Для таких героев создан и подходящий антураж: из будничного Лейпцига они перенесены на берег моря.

  • Вальтер Вомака. Когда коммунисты мечтают… (1975)

    Картины художников ГДР

    Вальтер Вомака. "Когда коммунисты мечтают…" (1975)

    Присевший на скамью пролетарий с устремленным вдаль взглядом и приподнятой правой рукой с крепко сжатым кулаком. На работе перерыв, и он погружен в мечты... Это монументальное полотно красовалось во Дворце республики в Восточном Берлине. Его автор Вальтер Вомака был у властей в милости и входил в число самых популярных художников в ГДР.

  • Бернхард Хайзиг. Икар (1975)

    Картины художников ГДР

    Бернхард Хайзиг. "Икар" (1975)

    Бернхард Хайзиг был одним из самых выдающихся художников ГДР. Он занимался монументальной живописью на общественно-политические и исторические темы. Получив официальное признание в начале 1970-х годов, он отказался от живописи в стиле соцреализма. В своем творчестве художник неоднократно возвращался к легенде об Икаре. Его панно "Икар" было выставлено во Дворце республики в Восточном Берлине.

  • Рональд Парис. Наш мир – несмотря ни на что (1975-76)
    Еще по теме

    Картины художников ГДР

    Рональд Парис. "Наш мир - несмотря ни на что" (1975-76)

    Рональд Парис - патриарх восточногерманского искусства. Его крупномасштабное полотно "Наш мир - несмотря ни на что" стало одновременно выражением и печали (в связи с множеством страданий, переживаемых человечеством), и надежды на то, что все изменится к лучшему... Выставка "Под маской. Художники в ГДР" открыта до 4 февраля 2018 года.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

В опустевшем Сан-Суси отремонтируют знаменитую лестницу (фото)

Пожалуй, одна из самых известных лестниц Германии ведет ко дворцу прусского короля Фридриха Великого в потсдамском парке Сан-Суси. (20.04.2020)  

Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции 1945 года

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года здесь начала работу Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля. (17.07.2019)  

Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса

Основатель софтверной компании SAP и владелец биотехнологической фирмы Curevac Дитмар Хопп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19. (16.03.2020)  

SAP передали в женские руки. Это премьера в большом бизнесе ФРГ

Впервые компанию из главного немецкого биржевого индекса DAX возглавила женщина. Причем в области IT-технологий, где обычно доминируют мужчины. Какую роль сыграла женская квота? (11.10.2019)  

Всего два немецких концерна попали в топ-100 самых дорогих компаний мира

В списке ста самых дорогих компаний мира оказались только две немецких - SAP и Siemens. В первой десятке доминируют концерны из США. (28.12.2018)  

Деревня Александровка в Потсдаме: Музей, фруктовые сады и православный храм

Завершая знакомство с Александровкой, посетим здешний музей, заглянем в сады и увидим храм Александра Невского - самую старую русскую православную церковь в Западной Европе. (29.11.2016)  

Бывшая тюрьма КГБ в Потсдаме станет музеем

В столице Бранденбурга Потсдаме прошла торжественная церемония закладки фундамента нового мемориала. Он откроется в здании бывшей тюрьмы КГБ, в которой сидели и уголовники, и диссиденты, и нацисты. (03.07.2007)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Потсдаме модернизировали квартал с советскими пятиэтажками (25.10.2018)  

Дворец Сан-Суси: без забот в Потсдаме  

Музеи Дрездена  

Мюнхен и его музеи  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW