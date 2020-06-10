Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме станет музеем

Популярный во времена ГДР и ныне заброшенный ресторан "Минск" в Потсдаме вновь откроется осенью 2021 года в качестве музея современного искусства. Таким образом в Германии появится еще одна "горячая точка" культуры, заявили в четверг, 10 июня, представители инвестора и инициатора проекта - Фонда Хассо Платтнера (Hasso Plattner).

В свое время этот фонд уже финансировал восстановление городского дворца в Потсдаме и реконструкцию расположенного также в Потсдаме дворца Барберини, в котором теперь находится музей с коллекций произведений старых мастеров и импрессионистов из художественного собрания Хассо Платтнера. Новый музей, который откроется после реконструкции здания ресторана в Потсдаме, будет специализироваться на изобразительном искусстве бывшей ГДР и актуальном искусстве.

Здание бывшего ресторана "Минск", фото 2008 года

Хассо Платтнер - немецкий предприниматель, миллиардер, один из основателей компании SAP, производящей программное обеспечение для бизнес-организаций, а также известный в стране меценат, основавший фонд, активно спонсирующий искусство.

Ресторан "Минск" получит новую жизнь

Ресторан, представляющий собой бетонное здание в стиле послевоенного модерна с двухуровневой террасой и плоской крышей, был очень популярен во времена ГДР. Долгое время планировалось здание снести. Но в 2019 году городские власти Потсдама дали "зеленый свет" реконструкции бывшего ресторана и перепрофилированию его под музей.

В "Минске" будет проведена полная санация и удален вредный для здоровья асбест, который в послевоенные годы широко использовался в строительстве на территории всей нынешней Германии. После реконструкции музей будет иметь два выставочных уровня общей площадью 900 квадратных метров. Планируется сохранить фасад с его характерной композицией из окон, бетона и кирпичной кладки.

Здание бывшего ресторана "Минск". Санация началась. Фото сделано в январе 2020 года

Директором музея "Минск" станет искусствовед Паола Малавасси (Paola Malavassi), с 2016 года возглавлявшая берлинский филиал галереи Юлии Стошек (Julia Stoschek Collection), а ранее работавшая в качестве ассистента директора кельнского Музея Людвига Каспера Кёнига (Kasper König). В новую должность в Потсдаме выпускница Гейдельбергского университета вступит в августе 2020 года.

"Мы уверены, что Паола Малавасси преуспеет в том, чтобы превратить здание, за сохранение которого боролись многие жители Потсдама, в пространство особого, международного значения", - подчеркнула Штефани Платтнер (Stefanie Plattner), член правления Фонда Хассо Платтнера. Ресторан "Минск" во времена ГДР был излюбленным местом отдыха и должен снова таковым стать, указала в свою очередь Паола Малавасси: "В то же время это здание должно стать местом, где будут обсуждаться вопросы истории искусства ГДР, а также проблемы тоталитаризма и цензуры".

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