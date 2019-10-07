Бывший и будущий канцлер Австрии объявил борьбу нелегальной миграции

Бывший канцлер Австрии и победитель досрочных парламентских выборов Себастьян Курц намерен сделать главной задачей своего нового кабинета борьбу с нелегальной иммиграцией. Не допустить нелегальную миграцию в австрию и Европу станет одной из конкретных целей грядущих переговоров по формированию правительства, заявил в понедельник, 7 октября, лидер Австрийской народной партии (АНП) в Вене на совместной пресс-конференции с президентом страны Александером Ван дер Белленом.

Другой важной темой нового правительства будет борьба с угрозой экономического спада и ростом безработицы, рассказал далее Курц. По его словам, также необходимо снизить налоги для работающих и пенсионеров. В качестве четвертого пункта 33-летний политик назвал меры против изменения климата. В свою очередь федеральный президент Австрии подчеркнул, что защита климата должна находиться на одном из центральных мест повестки дня будущего правительства.

Курцу поручено формирование нового правительства

Спустя восемь дней после парламентских выборов Ван дер Беллен поручил лидеру АНП сформировать правительство. В течение текущей недели Курц начнет консультации со всеми возможными партнерами по будущей правительственной коалиции - с правыми популистами, социал-демократами и "зелеными".

На досрочных парламентских выборах в Австрии 29 сентября победила консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца, набравшая 37,5 процента голосов. Таким образом, АНП получила даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с наихудшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую поддержали 16,2 процента голосовавших. На четвертом месте - "зеленые" с 13,9 процента.

Главный вопрос после выборов в Австрии состоит в возможности восстановления правящей коалиции с участием АНП и АПС, распавшейся в мае в результате скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

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