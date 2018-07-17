 Бывший главный следователь Москвы арестован по делу о взятке | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2018

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Россия

Бывший главный следователь Москвы арестован по делу о взятке

Александр Дрыманов будет находиться под стражей до 12 сентября. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки - в крупном и особо крупном размерах.

Александр Дрыманов

Александр Дрыманов

Лефортовский суд Москвы постановил во вторник, 17 июля, арестовать бывшего начальника московского управления Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова на срок до 12 сентября.

Дрыманова обвиняют в двух эпизодах получения взятки - в крупном и особо крупном размерах. Адвокат обвиняемого заявил о намерении обжаловать постановление суда.

Контекст

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Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники, по версии следствия, Александр Дрыманов получил деньги за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кроме того, заключивший сделку со следствием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров утверждал, что в 2016 году дал начальнику взятку в 9850 евро за содействие его назначению на должность и "общее покровительство".

Предшествующие аресты в московском отделении СКР

В июле 2016 года были задержаны высокопоставленные сотрудники московского управления СКР по Москве Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Их обвинили в получении взятки в размере 1 млн долларов за прекращение уголовного дела против помощника Захария Калашова. В декабре 2017 года Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием. Максименко был осужден на 13 лет колонии. На процессе по его делу прокурор заявил, что к коррупционной схеме причастен Дрыманов.

Александр Дрыманов возглавлял управление СКР по Москве с декабря 2015 года. В июне агентство РБК сообщило, что он подал рапорт об отставке.

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    Автор: Галина Петровская


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