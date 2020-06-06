 Бывшие главы Пентагона осудили планы Трампа подавить беспорядки армией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Бывшие главы Пентагона осудили планы Трампа подавить беспорядки армией

Ряд экс-министров обороны США опубликовал открытое письмо Трампу с призывом отказаться от планов по использованию армии для подавления протестов.

Протесты против расизма и полицейского насилия в Вашинготоне после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией, 6 июня 2020 года

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда США захлестнула волна протестов

Сразу несколько бывших министров обороны США, ряд других политиков, связанных с Пентагоном, а также высокопоставленных военных высказались против планов президента страны Дональда Трампа задействовать армию для подавления протестов и беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление они сделали в гостевой статье, опубликованной в газете Washington Post в субботу, 6 июня.

Среди авторов публикации - в общей сложности 89 политиков, в том числе бывшие министры обороны США Леон Панетта, Чак Хейгел и Эштон Картер.

"Наши военные всегда готовы служить обороне страны. Но их никогда нельзя использовать для того, чтобы нарушать права тех, кого они поклялись защищать", - указано в письме. По мнению авторов, привлекать армию к подавлению беспорядков было бы не только излишне, но и неразумно. На фоне "политически заряженных протестов" подобный шаг грозит нарушить важный в демократическом обществе политический нейтралитет армии, отмечено в документе. Последствием могло бы стать "ослабление веры американцев в нашу армию, а значит - и безопасность страны", подчеркивается в статье.

Гибель Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, после того, как один из полицейских во время задержания в течение почти 9 минут сдавливал коленом его горло, несмотря на то, что Флойд просил о помощи и говорил, что не может дышать. После этого инцидента в США фактически по всей стране начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, которые во многих городах переросли в беспорядки.

Реагируя на ситуацию, 1 июня Трамп пригрозил задействовать армию для наведения порядка. Два дня спустя, 3 июня, действующий глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает это намерения Трампа.

"Я не поддерживаю применение Акта о восстании. Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для оказания поддержки гражданским властям в таких ситуациях", - сказал тогда Эспер. "Опцию привлечения регулярных вооруженных сил следует использовать лишь в качестве крайней меры и лишь в самых экстренных и тяжелых ситуациях. Мы, однако, сейчас не находимся в одной из таких ситуаций", - пояснил министр обороны США свою позицию.

Отношение Трампа к протестам, вызванным гибелью Джорджа Флойда

К сегодняшнему дню беспорядки, начавшиеся в связи с гибелью Флойда, в значительной степени утихли, отмечает информагентство dpa. Сам Трамп многократно осуждал гибель афроамериканца, ставшую следствием брутальных действий полиции, и подчеркивал, что американцы имеют право на мирный протест, напоминает агентство. В свою очередь критики Трампа считают, что он занял недостаточно четкую, осуждающую позицию против расизма, а также не отнесся с достаточным пониманием к гневу граждан, вызванному дискриминацией и несправедливостью.

Смотрите также:

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни черных важны)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни черных важны"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

В США к усмирению беспорядков привлекли нацгвардию

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты и беспорядки в США продолжаются: что делает Трамп?  

США: убийства афроамериканцев и полицейских в Далласе  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Правда только в интернете. Даже для властей  

Жена блогера Тихановского о найденных при обыске деньгах  

Внешние границы ЕС для граждан третьих стран откроются не ранее 1 июля  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно