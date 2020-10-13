Бывшая узница Освенцима Эстер Бежарано скончалась в возрасте 96 лет

Бывшая узница концлагеря Освенцим Эстер Бежарано (Esther Bejarano) скончалась в субботу, 10 июля, в Гамбурге на 97-м году жизни. Это произошло после короткой, но тяжелой болезни, сообщило местное издание Hinz&Kunst со ссылкой на Международный освенцимский комитет (Internationales Auschwitz Komitee - IAK).

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал усопшую "важным голосом в борьбе с расизмом и антисемитизмом". Он особо выделил жизненную силу и невероятную историю женщины. "Нам будет не хватать ее голоса", - отметил Мас.

Эстер Лёве (девичья фамилия. - Ред.) родилась в декабре 1924 года в семье главного кантора еврейской общины. В 15 лет она была вынуждена покинуть родителей и отправилась в подготовительный лагерь для отправки еврейской молодежи в подмандатную Палестину - геополитическое образование под управлением Великобритании в рамках мандата Лиги Наций.

Игра на аккордеоне в женском оркестре в Освенциме

Смотреть видео 06:19 Эстер Бежарано: выжившая в Освенциме

В 1941 году нацисты арестовали ее наряду со многими подростками и воспитателями этого лагеря и отправили в концлагерь под Берлином. Двумя годами позднее девушку перевели в концентрационный лагерь Освенцим. Там она попала в женский оркестр, где научилась играть на аккордеоне. Это спасло ей жизнь. Осенью того же года ее отправили в женский концлагерь в Равенсбрюке, откуда девушке удалось бежать весной 1945-го.

В 2004-м Бежарано получила медаль имени Карла фон Осецкого (Carl von Ossietzky),немецкого пацифиста и лауреата Нобелевской премии мира 1935 года, а четырьмя годами позднее - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Она не прекращала игру на аккордеоне долгие годы, а на десятом десятке спела вместе с музыкальным коллективом Microphone Mafia из Кельна.

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