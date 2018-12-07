Бунт по-французски: как протестуют "желтые жилеты" (фотогалерея)

Акции против роста цен на бензин во Франции переросли в протест против реформ президента Макрона. Они продолжаются четвертую неделю и сопровождаются жестокостью и вандализмом. Как развивался протест "желтых жилетов"?
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