Бунт по-французски: как протестуют "желтые жилеты" (фотогалерея)

Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

С серебряной ложкой во рту…

… Эмманюэль Макрон не родился. Зато в его новом доме недостатка в сервизе из драгоценных металлов явно не будет. Столовые приборы здесь настолько ценные, что их размещают в особом хранилище, как рассказал один бывший шеф-повар дворца. По его словам, посетители особенно любят прихватить с собой кофейные ложечки. Так сказать, в качестве сувенира.