 Бунт по-французски: как протестуют ″желтые жилеты″ (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Бунт по-французски: как протестуют "желтые жилеты" (фотогалерея)

Акции против роста цен на бензин во Франции переросли в протест против реформ президента Макрона. Они продолжаются четвертую неделю и сопровождаются жестокостью и вандализмом. Как развивался протест "желтых жилетов"?

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотрите также:

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Добро пожаловать, мсье президент!

    Своей красотой Елисейский дворец определенно не уступает резиденциям глав других государств. Элегантное здание французского президента - дом номер 55 на улице Фобур Сент-Оноре в 8-м округе Парижа. В самом сердце столицы, в то же время оно хорошо защищено от любопытных глаз.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    К столу в гостях у Макрона

    В Праздничном зале Елисейского дворца есть все полагающиеся атрибуты роскошного убранства: пурпурно-красные парчовые гардины, огромные люстры, позолоченные колонны... Государственные деятели со всего мира смогут отведать здесь изысканные блюда французской кухни. Путь к решению политических вопросов тоже порой может пролегать через желудок.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Кулинарное наслаждение

    Разумеется, Макрону не придется самому готовить еду. Высокую кухню президентского дворца любят высокопоставленные гости со всего мира. Поговаривают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) даже посылала своего шеф-повара в Париж для кулинарного вдохновения. Повара Елисейского дворца готовят в год около 95 тысяч блюд - от сэндвичей до особых яств для государственных приемов.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    "Королевский пирог" для президента

    Как и в любой французской семье, в президентском дворце на праздник Богоявления подают пирог волхвов, который по-французски называется Galette de Rois, дословно - "королевский пирог". Внутри запекают миндаль или маленькую фигурку. И если она 6 января достанется Макрону, то он станет "королем". Для этого даже не придется возвращать монархию. Правда, "королем" он станет всего на один день.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    С серебряной ложкой во рту…

    … Эмманюэль Макрон не родился. Зато в его новом доме недостатка в сервизе из драгоценных металлов явно не будет. Столовые приборы здесь настолько ценные, что их размещают в особом хранилище, как рассказал один бывший шеф-повар дворца. По его словам, посетители особенно любят прихватить с собой кофейные ложечки. Так сказать, в качестве сувенира.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    А вот и сад

    Неизвестно, любят ли Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Троньё повозиться в саду. Неизвестно и то, захочет ли первая леди Франции последовать примеру Мишель Обамы, которая обустроила в саду Белого дома грядку для овощей. В любом случае такая возможность у супруги президента Франции при желании будет.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Зеленый зал

    Недостатка комнат и залов в Елисейском дворце нет. Например, в Зеленом зале зачастую проходят заседания президента Франции с советниками и международные переговоры. В 2015 году здесь встречались лидеры стран "нормандской четверки". А жилая комната президента находится в восточном крыле дворца.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Последний взгляд на сад

    Покидающему свой пост Франсуа Олланду в свою очередь пришло время сказать Елисейскому дворцу "оревуар". Теперь ответственность за судьбу страны будет нести Эмманюэль Макрон, и его предшественнику в последние мгновения в саду дворца наверняка дышится свободнее.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Дом в сердце Французской республики

    Елисейский дворец - бессменная официальная резиденция французских правителей с 1873 года. Это здание повидало на своем веку множество президентов Французской республики и исторических моментов. Теперь в течение пяти лет хозяином дворца будет Эмманюэль Макрон. Остается только пожелать ему поскорее обжиться на новом месте!

    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


Смотреть видео 12:00
Now live
12:00 мин

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW (10.05.2018)

Контекст

Власти Франции пошли на новые уступки "желтым жилетам"

В 2019 году правительство Франции не станет повышать тарифы на автомобильное топливо, против которых выступают "желтые жилеты". "Правительство открыто для диалога", - заявил французский премьер. (06.12.2018)  

"Желтые жилеты" повредили Триумфальную арку в Париже на миллион евро

Вандалы ворвались в музейные помещения Триумфальной арки и обезглавили мраморную статую Наполеона. Возможные убытки составляют до 1 миллиона евро. (03.12.2018)  

Кто такие "желтые жилеты", протестующие во Франции

Во Франции проходят многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты". DW рассказывает о том, кто эти люди и каковы их шансы на успех. (22.11.2018)  

Митинги "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

Эмманюэль Макрон 14 мая вступает в должность президента Франции. Это означает и переезд в Елисейский дворец. Фотогалерея DW - о новом доме свежеиспеченного французского лидера и его супруги. (14.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW (10.05.2018)  

Также по теме

Frankreich Protest der Gelbwesten in Paris

Во Франции задержали 1000 человек в ходе протестов "желтых жилетов" 08.12.2018

В день протеста против политики президента Эмманюэля Макрона только в Париже задержан 481 человек, 211 из них арестованы. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Belgien Protesten der Gelbwesten

На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек 08.12.2018

Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с "превентивными мерами", заявили в брюссельской полиции. Демонстрации в столице Бельгии прошли мирно, но привели к нарушениям в движении транспорта.

Frankreich Gelbwestenprotest in Marseille

Во время протестов во Франции пострадали 118 демонстрантов 08.12.2018

В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции участвовали около 125 тысяч человек, в их числе около 10 тысяч - в Париже.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Все, что нужно знать об интервью Медведева российским телеканалам  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно