Бундестаг ФРГ почтил память жертв национал-социализма

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) предостерег от умаления преступлений национал-социалистского режима. "Снова и снова предпринимаются попытки преуменьшить преступления нацизма или истолковать их иначе. У них нет шансов на успех", - сказал Шойбле, открывая в среду 29 января, заседание бундестага, посвященное памяти миллионов жертв национал-социализма. Впервые в нем совместно участвовали президенты Израиля и Германии Реувен Ривлин и Франк-Вальтер Штайнмайер(Frank-Walter Steinmeier).
По словам Шойбле, история не дает готовых руководств к действию, однако тот, кто ее серьезно изучает, вырабатывает чувствительность к событиям современности и учится лучше их понимать. Эта чувствительность особенно необходима в наши дни, поскольку в Германии и через 75 лет после освобождения Освенцима все еще существуют антисемитизм и расизм в различных проявлениях, сказал немецкий политик. По его мнению, чтобы успешно бороться с ними, нужно сильное и последовательно действующее государство и мужественное гражданское общество.
"Найти новые формы памяти о жертвах национал-социализма"
В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от превращения памяти жертв нацизма в окаменевший ритуал и призвал найти новые формы почтения памяти погибших, понятные молодому поколению, которое спрашивает, какое отношение прошлое имеет к ним и их нынешней жизни. По словам президента ФРГ, нужно найти ответы и для тех молодых немцев, родители или бабушки и дедушки которых десятилетия назад приехали в Германию. "Таким ответом не может быть: у вас своя история, а у нас своя", - заявил Штайнмайер.
Президент также предостерег от новых авторитарных и националистических течений в Германии, претендующих на знание лучших ответов на открытые вопросы современности. "Мы думали, что эти зловещие духи прошлого исчезнут с годами. Но нет, они предстали нам в новом обличье", - заявил Штайнмайер. По его словам, немцы должны решительно бороться с антисемитизмом и расизмом. К этой борьбе их обязывает ответственность перед историей, жертвами и пережившими нацизм.
Президент Израиля: Германия не должна проиграть в этой борьбе
Президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в бундестаге, напомнил об особой ответственности Германии. По его словам, ФРГ не только взяла на себя ответственность за Холокост, но и роль "маяка" в борьбе за либеральные ценности, которые нужно защищать от популизма. "Если Германия потерпит неудачу, то эта борьба будет обречена на провал везде. Если евреи не смогут жить без страха в Германии, то они не смогут жить так и в других частях мира", - сказал Ривлин.
В отличие от Шойбле и Штайнмайера, Ривлин воспользовался памятным мероприятием в бундестаге для актуальных политических заявлений. Он призвал Германию поддержать новый план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, представленный накануне президентом США Дональдом Трампом, а также призвал к изоляции Ирана и связанных с ним шиитских радикальных движений ХАМАС и "Хезболлах".
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Печи, в которых сжигали трупы
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Лагерь смерти Освенцим
Что было дальше
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
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Лагерь смерти Освенцим
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева