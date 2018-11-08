 Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2018

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Германия

Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища

Соискателей статуса беженца обязали участвовать в проверке их ходатайств. До 2020 года почти 800 тысяч решений о предоставлении убежища изучат повторно.

Соискатель убежища беседует с представителем BAMF

Соискатели статуса беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища. Соответствующий законопроект парламент Германии принял в четверг, 8 ноября. Это решение поддержали правящая коалиция, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии". При этом представители Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступили против.

До сих пор обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.

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Однако в будущем, даже те, кто уже получил соответствующий статус, при проверках, которые возможны в течение трех лет, должны всячески сотрудничать с властями и предоставлять по их запросу требуемые документы. В противном случае мигрантам грозят денежный штраф или тюремное заключение.

До 2020 года повторно изучат почти 800 тысяч решений

После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

В ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки. До 2020 года дела почти 800 тысяч соискателей статуса беженца будут изучены повторно.

Эксперт по внутренней политике парламентской фракции оппозиционной Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) расценила нововведения как явные придирки, которые вселяют в мигрантах неуверенность и в значительной степени увеличивают нагрузку на ведомство по делам миграции.

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    Автор: Ирина Филатова


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