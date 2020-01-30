 Бундестаг лишил неприкосновенности лидера фракции правых популистов | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2020

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Германия

Бундестаг лишил неприкосновенности лидера фракции правых популистов

Александера Гауланда подозревают в уклонении от уплаты налогов. Парламент также одобрил запрос на обыск депутата от ХДС Карин Штренц.

Глава фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд

Глава фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд

Бундестаг в четверг, 30 января, лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александера Гауланда (Alexander Gauland). Решение принято по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, добивающейся разрешения на выполнение судебных решений об обыске и аресте имущества в связи с подозрением в уклонении Гауланда от уплаты налогов.

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Франкфуртская прокуратура отдала распоряжение провести обыски в квартирах Гауланда по месту его регистрации во Франкфурте-на-Майне и в федеральной земле Бранденбург, сообщила в четверг представитель ведомства. Немецкие СМИ в марте 2019 года сообщили о начале расследования в отношении политика по подозрению в "налоговом правонарушении, совершенным физическим лицом". Тогда прокуратура отказалась комментировать случай, сославшись на налоговую тайну.

Парламент разрешил проведение следственных действий по делу Карин Штренц

Бундестаг в четверг также одобрил запрос на проведение обыска и арест имущества депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Карин Штренц (Karin Strenz) из Мекленбурга - Передней Померании. В прошлом году парламент оштрафовал Штренц на 20 тысяч евро. Будучи членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, она была замешана в скандале о взятках, полученных из Азербайджана.

Обыски в офисе и квартире депутата бундестага

В четверг в связи с расследованием в отношении Штренц около 100 сотрудников прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным дела и бельгийской полиции провели обыски на 16 объектах: в офисе депутата в бундестаге, ее личной квартире в Берлине, в также в жилых помещениях, офисах и адвокатских конторах в Берлине, федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания и Бавария, а также в Бельгии.

Карин Штренц и бывшего депутата от ХДС, статс-секретаря в министерстве внутренних дел Эдуарда Линтнера (Eduard Lintner) обвиняют во взяточничестве, еще одно лицо подозревают в отмывании денег.  Штренц обвиняют в получении взятки в размере не менее 22 тысяч евро для лоббирования интересов Азербайджана в ПАСЕ.

Линтнер, по данным прокуратуры, с 2008 по 2016 год получил из Азербайджана около 4 миллионов евро через подставные британские фирмы. Значительную часть этих денег за вычетом своего вознаграждения он перенаправил отдельным членам ПАСЕ, которые должны были позитивно отозваться о выборах в Азербайджане  и не требовать освобождения политических заключенных в этой стране.

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