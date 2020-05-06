Бундеслига возобновила сезон первой в Европе

Футбольный сезон первой бундеслиги возобновлен в субботу, 16 мая. Чемпионат Германии стал первым из пятерки ведущих национальных первенств Европы, кто возобновил игры после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Для первой бундеслиги эта пауза составила 66 дней.

Открыли новую часть сезона пять матчей 26 тура: "Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Фортуна" – "Падерборн" и "Хоффенхайм" – "Герта". Накануне в Германии возобновились и матчи второй Бундеслиги.

Все матчи на стадионах в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме проходят без зрителей. Так, в Дортмунде на стадион, где могут разместиться 82 тысячи зрителей, были допущены лишь около 300 человек. Немецкие футбольные клубы рассчитывают компенсировать ущерб от двухмесячной паузы за счет телевизионных контрактов на трансляции игр.

Все, кто был допущен на стадионы, в том числе, журналисты, обеспечивающие трансляцию матчей, должны были на входе измерить температуру, мячи обработали дезинфицирующим средством. Без защитных масок на стадион были допущены только игроки, тренеры и судьи. Игрокам при этом запретили пожимать руки соперникам перед началом матча и обниматься по случаю гола.

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Смотреть видео 14:05 Поделиться В Германии ношение маски теперь обязательно Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bUKI Ношение маски теперь обязательно! Штраф до пяти тысяч евро ввели в Баварии. DW Новости