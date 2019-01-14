 Бундесвер уйдет из Афганистана вслед за США | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 16.01.2019

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Центральная Азия

Бундесвер уйдет из Афганистана вслед за США

В случае ухода американских войск из Афганистана, Гиндукуш покинут и немецкие солдаты. Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, указала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Немецкие солдаты в Афганистане

Немецкие солдаты в Афганистане

Если США выведут свои войска из Афганистана, то солдаты бундесвера тоже покинут эту страну, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, а лишь в составе альянсов и коалиций. Вместе туда и вместе обратно. Этот девиз действует и сегодня", - сказала она в интервью газете Die Zeit, обнародованном в среду, 16 января.

Контекст

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По окончании миротворческой миссии в Афганистане бундесвер заберет с собой меньше половины военного имущества. Министерство обороны ФРГ сочло нерентабельной транспортировку значительной части своего арсенала. (04.08.2013)

Фон дер Ляйен отметила, что тем же принципом руководствуются и такие союзники Германии, как Италия и Великобритания.

США в настоящее время рассматривают возможность вывода части 14-тысячного контингента из Афганистана. На Гиндукуше сейчас находятся почти 1300 немецких военнослужащих. Они обучают афганских силовиков в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" ("Resolute Support").

Урсула фон дер Ляйен предостерегла США от вывода войск из Афганистана. Она полагает, что афганское правительство пока еще не в состоянии обеспечивать безопасность в собственной стране, и афганское население окажется беззащитным перед исламским радикальным движением "Талибан". "В худшем случае, Афганистан вновь превратится в убежище и рассадник международных террористов", - предупредила министр обороны ФРГ.

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    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Угроза безопасности

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана

 

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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

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