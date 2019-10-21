 Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

В связи с ростом продолжительности жизни необходимо увеличить возраст выхода на пенсию до 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже, считают эксперты.

Немецкие пенсионеры (фото из архива)

Немецкие пенсионеры (фото из архива)

Эксперты Немецкого федерального банка (Бундесбанка) считают необходимым продолжить повышение пенсионного возраста почти до 69,5 лет. "Из-за демографического развития система пенсионного страхования, основанная на распределении средств, окажется в будущем под сильным давлением, особенно начиная с середины 2020-х годов", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в понедельник, 21 октября.

Контекст

Гюнтер Хайенга ежедневно подвозит стариков на своем минивэне - бесплатно и без ограничений. Волонтеры в ФРГ часто помогают пожилым людям, но таких инициатив все же не хватает, особенно в деревнях. (29.09.2019)

Немецкие эксперты убеждены: в любом стареющем обществе, в том числе и российском, мужчины и женщины должны дольше работать, иначе пенсионная система рухнет. (14.06.2018)

С 2012 года в Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Согласно этой системе, возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет.

Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до показателя 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже. Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать роста налога и социальных отчислений, отмечают эксперты. В качестве обоснования они указывают, в частности, на повышение продолжительности жизни, которое, согласно прогнозам, продолжится и в будущем.

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотритетакже:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

    Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова на вопрос о том, как дожить до пенсии, посоветовал заниматься спортом. Слова спикера Госдумы вызвали резкую критику в стране.

  • Путин держит в руках подушку с надписью Пенсионная реформа и говорит: Вот тут я вам немного смягчу.

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать?

    Выступая со специальным посланием на тему пенсионной реформы, президент РФ предложил немного ее смягчить, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 01:59

Пенсионный возраст вырос, рейтинги "Единой России" упали

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

Ежемесячный отчет бундесбанка по ситуации с пенсионным страхованием

Аудио- и видеофайлы по теме

Пенсионный возраст вырос, рейтинги "Единой России" упали  

Как повышали пенсионный возраст в Германии  

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы  

Реклама

Самые читаемые

ЕС призвал расследовать применение силы и задержания на митинге в Баку  

Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца  

Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно