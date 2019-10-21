Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

Эксперты Немецкого федерального банка (Бундесбанка) считают необходимым продолжить повышение пенсионного возраста почти до 69,5 лет. "Из-за демографического развития система пенсионного страхования, основанная на распределении средств, окажется в будущем под сильным давлением, особенно начиная с середины 2020-х годов", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в понедельник, 21 октября.

С 2012 года в Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Согласно этой системе, возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет.

Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до показателя 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже. Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать роста налога и социальных отчислений, отмечают эксперты. В качестве обоснования они указывают, в частности, на повышение продолжительности жизни, которое, согласно прогнозам, продолжится и в будущем.

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