Брюссель начинает разбирательство против Польши в связи с нарушением права ЕС

Еврокомиссия (ЕК) инициировала новое разбирательство в отношении Польши по подозрению в нарушении страной - членом ЕС фундаментального принципа независимости судебной системы и права ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в среду, 3 апреля.

В частности, в Европейской комиссии полагают, что проведенная в 2017 году в Польше судебная реформа не соответствует нормам ЕС, так как создает рамки для политического давления на судей и, таким образом, нарушает принцип разделения властей. "Еврокомиссия инициирует расследование о нарушении (Польшей. - Ред.) права ЕС", - говорится в сообщении.

ЕК обвиняет Польшу в нарушении права ЕС

Судебная реформа, начатая в Польше в 2016 году, позволяет проводить расследования в отношении судей из-за вынесенных ими вердиктов, а также накладывать на судей штрафы и принимать в их отношении другие дисциплинарные меры.

Эти меры направлены на "систематическое подчинение судей контролю исполнительной власти", заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По его словам, дисциплинарным наказаниям могут быть подвергнуты и те польские судьи, которые делают запросы в Суд Евроосоюза. Кроме того, как утверждает Еврокомиссия, в Польше не гарантирована и независимость Дисциплинарной палаты Верховного суда страны, которая проводит расследования в отношении судей.

У правительства Польши есть два месяца, чтобы дать письменный ответ Брюсселю.

Разбирательства Еврокомиссии против Польши

Это уже не первое разбирательство против польского правительства, инициированное Еврокомиссией с целью проверить, насколько судебная система Польши соответствует законодательству ЕС.

В декабре 2017 года Еврокомиссия также начала в отношении Польши разбирательство на основе 7-й статьи Соглашения о ЕС, согласно которой Польшу могут лишить права голоса в Европейском Совете "за серьезное нарушение европейских ценностей".

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 01:11 Поделиться Поляки против судебной реформы Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2h0Bu Поляки против судебной реформы