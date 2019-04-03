 Брюссель начинает разбирательство против Польши в связи с нарушением права ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Брюссель начинает разбирательство против Польши в связи с нарушением права ЕС

Еврокомиссия обвиняет польское правительство в том, что реформа судебной системы страны дала исполнительной власти возможность оказывать давление на судей.

На здании Верховного суда в Варшаве в ноябре 2018 года был вывешен транспарант, напоминавший о необходимости соблюдать конституцию

На здании Верховного суда в Варшаве в ноябре 2018 года был вывешен транспарант, напоминавший о необходимости соблюдать конституцию

Еврокомиссия (ЕК) инициировала новое разбирательство в отношении Польши по подозрению в нарушении страной - членом ЕС фундаментального принципа независимости судебной системы и права ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в среду, 3 апреля.

Контекст

Правила назначения судей в Польше нужно изменить, настаивает Совет Европы и Еврокомиссия. Но пока безуспешно. Между тем соответствующий закон вступает в силу 2 апреля. (30.03.2018)

Еврокомиссия намерена наказать Польшу. Применение статьи 7 Договора о Европейском Союзе может повлечь для Варшавы самые негативные последствия, считает Бернд Ригерт. (21.12.2017)

В частности, в Европейской комиссии полагают, что проведенная в 2017 году в Польше судебная реформа не соответствует нормам ЕС, так как создает рамки для политического давления на судей и, таким образом, нарушает принцип разделения властей. "Еврокомиссия инициирует расследование о нарушении (Польшей. - Ред.) права ЕС", - говорится в сообщении. 

ЕК обвиняет Польшу в нарушении права ЕС

Судебная реформа, начатая в Польше в 2016 году, позволяет проводить расследования в отношении судей из-за вынесенных ими вердиктов, а также накладывать на судей штрафы и принимать в их отношении другие дисциплинарные меры.

Эти меры направлены на "систематическое подчинение судей контролю исполнительной власти", заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По его словам, дисциплинарным наказаниям могут быть подвергнуты и те польские судьи, которые делают запросы в Суд Евроосоюза. Кроме того, как утверждает Еврокомиссия, в Польше не гарантирована и независимость Дисциплинарной палаты Верховного суда страны, которая проводит расследования в отношении судей.

У правительства Польши есть два месяца, чтобы дать письменный ответ Брюсселю. 

Разбирательства Еврокомиссии против Польши

Это уже не первое разбирательство против польского правительства, инициированное Еврокомиссией с целью проверить, насколько судебная система Польши соответствует законодательству ЕС.

В декабре 2017 года Еврокомиссия также начала в отношении Польши разбирательство на основе 7-й статьи Соглашения о ЕС, согласно которой Польшу могут лишить права голоса в Европейском Совете "за серьезное нарушение европейских ценностей".

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 01:11

Поляки против судебной реформы

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Вроцлав - город мостов и церквей

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере. (18.01.2016)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз Еврокомиссии о новом процессе против Польши

Пресс-релиз Еврокомиссии о новом процессе против Польши

Аудио- и видеофайлы по теме

Рост протестного движения в Польше: чего боятся поляки  

Поляки против судебной реформы  

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

Реклама

Самые читаемые

НАТО поддержит проход украинских судов через Керченский пролив  

Ненужный герой? Реакция Беларуси на обнаружение останков Кастуся Калиновского  

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно