 Британцы смогут посещать ЕС без виз и после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2019

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Европа

Британцы смогут посещать ЕС без виз и после "Брекзита"

Британцам не придется получать визу для краткосрочных поездок в ЕС, если те же правила будут действовать для граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве, постановил Европарламент.

Загранпаспорт подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на фоне флага Евросоюза

Загранпаспорт подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на фоне флага Евросоюза

Даже в случае нерегулируемого "Брекзита"граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС каждые 180 дней на срок до 90 дней без визы. За соответствующий закон проголосовали в четверг, 4 апреля, большинство депутатов Европейского парламента, сообщила его пресс-служба .

Данная норма распространяется на деловые поездки, посещение друзей и родственников, а также туризм, но не дает британцам право на работу на территории ЕС. Условием освобождения подданных Соединенного Королевства от необходимости въездной визы в страны ЕС является применение аналогичных правил к гражданам Евросоюза, посещающим Великобританию.

Контекст

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Если Соединенное Королевство введет визы для граждан хотя бы одного государства-члена ЕС, "будет задействован ответный механизм, предусмотренный законодательством ЕС". Это может привести к повторному вводу виз для граждан Великобритании, подчеркивается в заявлении пресс-службы.

Новый закон вступит в силу после того, как его утвердит Совет министров ЕС и он будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза до 12 апреля 2019 года. Именно на эту дату намечен выход Великобритании из состава ЕС.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы Европарламента о том, что граждане Великобритании смогут после "Брекзита" посещать ЕС без визы

Сообщение пресс-службы Европарламента о том, что граждане Великобритании смогут после "Брекзита" посещать ЕС без визы

Аудио- и видеофайлы по теме

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Быть или не быть "Брекзиту" через неделю?  

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

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